Изменение цен на продовольственные товары в июле 2017 года
Цены на продовольственные товары в июле 2017г. по сравнению с июлем 2016г. выросли на 8,6%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 18,6%, фрукты и овощи - на 12,4%, кондитерские изделия - на 11,4%, алкогольные напитки - на 9,7%, молочные продукты - на 8,9%, булочные и мучные изделия - на 8,7%, рыбу и морепродукты - на 8,1%, хлеб - на 4,7%, муку - на 4,2%, макаронные изделия - на 2,9%, масла и жиры - на 2,1%, а на сахар - снизились на 5,6%, крупы - на 6,1%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 11,1%. Уровень цен на говядину стал выше на 14,1%, баранину - на 13,4%, мясо птицы - на 11,4%, свинину - на 10%, конину - на 8,7%, колбасные изделия - на 5,9%.
|
Средние цены на основные продовольственные товары
в Республике Казахстан в июле 2017 года
|
|
Цены в тенге за килограмм
|
Средние
цены в июле
2016г.
|
средние
|
минимальные
|
максимальные
|
разрыв,
раз
|
город
|
цена
|
город
|
цена
|
Мука пшеничная первого сорта
|
122
|
Павлодар
|
84
|
Алматы
|
161
|
1,9
|
115
|
Хлеб пшеничный из муки первого сорта
|
125
|
Тараз
Шымкент
|
100
|
Актау
|
156
|
1,6
|
118
|
Вермишель
|
253
|
Тараз
|
203
|
Актау
|
387
|
1,9
|
245
|
Рис
|
286
|
Кызылорда
|
202
|
Астана
|
401
|
2,0
|
287
|
Крупа манная
|
213
|
Караганда
|
171
|
Атырау
|
323
|
1,9
|
203
|
Крупа гречневая
|
365
|
Актобе
|
293
|
Астана
|
492
|
1,7
|
425
|
Говядина лопаточно-грудная часть
|
1 390
|
Павлодар
Петропавловск
|
1 249
|
Астана
|
1 622
|
1,3
|
1 201
|
Масло сливочное
|
1 832
|
Павлодар
|
1 511
|
Актау
|
2 854
|
1,9
|
1 597
|
Масло подсолнечное, литр
|
402
|
Караганда
|
320
|
Актау
|
451
|
1,4
|
429
|
Молоко сырое, литр
|
177
|
Кокшетау
|
110
|
Алматы
|
242
|
2,2
|
162
|
Яйца, десяток
|
215
|
Караганда
|
151
|
Алматы
|
297
|
2,0
|
215
|
Картофель
|
134
|
Шымкент
|
101
|
Астана
|
161
|
1,6
|
109
|
Яблоки
|
363
|
Талдыкорган
|
294
|
Усть-Каменогорск
|
489
|
1,7
|
357
|
Капуста белокочанная
|
111
|
Костанай
|
73
|
Актау
|
166
|
2,3
|
81
|
Сахар-песок
|
256
|
Павлодар
|
242
|
Шымкент
|
265
|
1,1
|
271
|
Чай
|
2 900
|
Актобе
|
2 509
|
Костанай
|
3 274
|
1,3
|
2 455
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
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