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Изменение цен на продовольственные товары в июле 2017 года

 

Цены на продовольственные товары в июле 2017г. по сравнению с июлем 2016г. выросли на 8,6%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 18,6%, фрукты и овощи - на 12,4%, кондитерские изделия - на 11,4%, алкогольные напитки - на 9,7%, молочные продукты - на 8,9%, булочные и мучные изделия - на 8,7%, рыбу и морепродукты - на 8,1%, хлеб - на 4,7%, муку - на 4,2%, макаронные изделия - на 2,9%, масла и жиры - на 2,1%, а на сахар - снизились на 5,6%, крупы - на 6,1%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 11,1%. Уровень цен на говядину стал выше на 14,1%, баранину - на 13,4%, мясо птицы - на 11,4%, свинину - на 10%, конину - на 8,7%, колбасные изделия - на 5,9%.

 

Средние цены на основные продовольственные товары

в Республике Казахстан в июле 2017 года

 

Цены в тенге за килограмм

Средние

цены в июле

2016г.

средние

минимальные

максимальные

разрыв,

раз

город

цена

город

цена

Мука пшеничная первого сорта

122

Павлодар

84

Алматы

161

1,9

115

Хлеб пшеничный из муки первого сорта

125

Тараз

Шымкент

100

Актау

156

1,6

118

Вермишель

253

Тараз

203

Актау

387

1,9

245

Рис

286

Кызылорда

202

Астана

401

2,0

287

Крупа манная

213

Караганда

171

Атырау

323

1,9

203

Крупа гречневая

365

Актобе

293

Астана

492

1,7

425

Говядина лопаточно-грудная часть

1 390

Павлодар

Петропавловск

1 249

Астана

1 622

1,3

1 201

Масло сливочное

1 832

Павлодар

1 511

Актау

2 854

1,9

1 597

Масло подсолнечное, литр

402

Караганда

320

Актау

451

1,4

429

Молоко сырое, литр

177

Кокшетау

110

Алматы

242

2,2

162

Яйца, десяток

215

Караганда

151

Алматы

297

2,0

215

Картофель

134

Шымкент

101

Астана

161

1,6

109

Яблоки

363

Талдыкорган

294

Усть-Каменогорск

489

1,7

357

Капуста белокочанная

111

Костанай

73

Актау

166

2,3

81

Сахар-песок

256

Павлодар

242

Шымкент

265

1,1

271

Чай

2 900

Актобе

2 509

Костанай

3 274

1,3

2 455

 

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.

 

1 августа 2017, 16:30
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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