Изменение цен на продовольственные товары в июле 2017 года

Цены на продовольственные товары в июле 2017г. по сравнению с июлем 2016г. выросли на 8,6%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 18,6%, фрукты и овощи - на 12,4%, кондитерские изделия - на 11,4%, алкогольные напитки - на 9,7%, молочные продукты - на 8,9%, булочные и мучные изделия - на 8,7%, рыбу и морепродукты - на 8,1%, хлеб - на 4,7%, муку - на 4,2%, макаронные изделия - на 2,9%, масла и жиры - на 2,1%, а на сахар - снизились на 5,6%, крупы - на 6,1%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 11,1%. Уровень цен на говядину стал выше на 14,1%, баранину - на 13,4%, мясо птицы - на 11,4%, свинину - на 10%, конину - на 8,7%, колбасные изделия - на 5,9%.

Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в июле 2017 года Цены в тенге за килограмм Средние цены в июле 2016г. средние минимальные максимальные разрыв, раз город цена город цена Мука пшеничная первого сорта 122 Павлодар 84 Алматы 161 1,9 115 Хлеб пшеничный из муки первого сорта 125 Тараз Шымкент 100 Актау 156 1,6 118 Вермишель 253 Тараз 203 Актау 387 1,9 245 Рис 286 Кызылорда 202 Астана 401 2,0 287 Крупа манная 213 Караганда 171 Атырау 323 1,9 203 Крупа гречневая 365 Актобе 293 Астана 492 1,7 425 Говядина лопаточно-грудная часть 1 390 Павлодар Петропавловск 1 249 Астана 1 622 1,3 1 201 Масло сливочное 1 832 Павлодар 1 511 Актау 2 854 1,9 1 597 Масло подсолнечное, литр 402 Караганда 320 Актау 451 1,4 429 Молоко сырое, литр 177 Кокшетау 110 Алматы 242 2,2 162 Яйца, десяток 215 Караганда 151 Алматы 297 2,0 215 Картофель 134 Шымкент 101 Астана 161 1,6 109 Яблоки 363 Талдыкорган 294 Усть-Каменогорск 489 1,7 357 Капуста белокочанная 111 Костанай 73 Актау 166 2,3 81 Сахар-песок 256 Павлодар 242 Шымкент 265 1,1 271 Чай 2 900 Актобе 2 509 Костанай 3 274 1,3 2 455

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.