Тенге продолжает падение
1 августа 2017, 17:00
Доллар подорожал еще на 2 тенге.
По итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 330,07 тенге за доллар (+2,00 тенге), сообщает Zakon.kz.
Суммарный объем торгов составил 127 700 тыс. долларов (+21 750 тыс. USD).
По данным сайта Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар продают по 332-333 тенге.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871109-afd88dd3e4a0b33a845a010377dc6952
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...