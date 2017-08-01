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Новости за сегодня

Тенге продолжает падение

1 августа 2017, 17:00

Доллар подорожал еще на 2 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 330,07 тенге за доллар (+2,00 тенге), сообщает Zakon.kz.

Суммарный объем торгов составил 127 700 тыс. долларов (+21 750 тыс. USD).

По данным сайта Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар продают по 332-333 тенге.


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