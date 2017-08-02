Энергию будущего генерируют женщины

За пять лет существования программы в Казахстане было проведено 150 обучающих тренингов.

Состоялось открытие второго международного форума EXPOWOMEN. Лейтмотивом его работы стала тема «Энергия Будущего: женщины, бизнес и глобальная экономика». Примечательно, что собравшиеся гости из более чем десяти стран мира стали свидетелями церемонии награждения традиционного конкурса Coca-Cola Белестерi, в рамках которого десять победительниц прекрасного пола получили гранты на открытие своего малого бизнеса.





Инициированная компанией Coca-Cola программа Coca-Cola Белестері началась в Казахстане в 2012 году. На сегодня в ее рамках обучение основам бизнеса, в том числе, с использованием «зеленых» технологий, прошли 9040 женщин. Ежегодно проходит и одноименный конкурс на лучшую бизнес-идею, победительниц которого Фонд компании Coca-Cola поддерживает грантами на открытие своего бизнеса.





- Женщина – это основа семьи и общества. Помогать представительницам прекрасного пола реализоваться в жизни, - значит поддерживать успешное развитие общества, экономики и государства в целом, что, несомненно, положительным образом сказывается и на нашем бизнесе. Мы гордимся своим участием в этом проекте и планируем оказывать ему поддержку и в дальнейшем, - отмечает Александра Аккирман, Менеджер по корпоративным связям и коммуникациям компании Coca-Cola в странах Центральной Азии и Кавказа.





Coca-Cola Белестерi – часть многолетней инициативы компании Coca-Cola 5by20, в рамках которой Coca-Cola к 2020 году планирует вовлечь в бизнес 5 млн. женщин по всему миру путем предоставления возможности участвовать в бизнес-тренингах, получения финансовых знаний и навыков.





За пять лет существования программы в Казахстане было проведено 150 обучающих тренингов по основам бизнеса с использованием «зеленых» технологий. 650 женщин приняли участие в конкурсе на лучшую бизнес-идею. 41 из них получила грант на открытие своего бизнеса.



