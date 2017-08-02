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В КНБ РК из Мининформа передана Государственная техническая служба

2 августа 2017, 15:54

Предприятие осуществляет деятельность в сфере информатизации, электронного документа и электронной цифровой подписи.

Государственная техническая служба передана из Министерства информации и коммуникаций РК в Комитет национальной безопасности, передает МИА «Казинформ».

Данная мера введена в действие Постановлением Правительства РК №457 от 27 июля 2017 года. «Переименовать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная техническая служба" Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная техническая служба" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», - гласит текст постановления.

Министерству информации и коммуникаций Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК предписано передать в КНБ оборудование для реализации проектов централизованного управления сетями телекоммуникаций, единого шлюза доступа к Интернету, службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра мониторинга информационных систем.

Предприятие осуществляет деятельность в сфере информатизации, электронного документа и электронной цифровой подписи, в области связи, телерадиовещания. Оно призвано способствовать организации формирования, развития и обеспечения безопасности информационного пространства и инфраструктуры связи Республики Казахстан.

Среди функций - мониторинг обеспечения защиты объектов информатизации «электронного правительства», сопровождение единого шлюза доступа к Интернету и единого шлюза электронной почты «электронного правительства», техническое сопровождение системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан, техническое сопровождение проведения уполномоченным органом в области технического сопровождения телерадиовещания работ по подбору частот, радиочастот (радиочастотных каналов) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и другое.

Фото: inform.kz

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