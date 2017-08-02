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В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

2 августа 2017, 16:01

Местами ожидается гроза, возможен град, шквал.

В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, днем 3, сутки 4 августа в Жамбылской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветер местами 15-20, днем 3, сутки 4 августа порывы 23-28 м/с.

Сутки 3 августа в Костанайской области ожидается гроза, ветер местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с, град, шквал.

По Восточно-Казахстанской области днем 3 августа местами ожидается гроза, возможен град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

Фото: ntv.ru

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