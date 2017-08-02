В Минздраве рассказали о развитии специализированных стационаров в составе многопрофильных больниц

Вопрос реформирования сети организаций здравоохранения является актуальным для страны уже много лет. Так, с 2010 года в рамках государственной программы здравоохранения РК «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы», Министерство здравоохранения РК при содействии международных экспертов провело детальный анализ сети медицинских организаций.





В результате этого анализа были разработаны мастер-планы развития сети здравоохранения регионов, а также даны рекомендации по дальнейшему развитию специализированных стационаров в составе многопрофильных больниц.





Государственная программа развития здравоохранения «Денсаулык» предусматривает дальнейшее реформирование системы здравоохранения. Оно будет основано на формировании инфраструктуры, гибко реагирующей на потребности населения в доступных, полноценных, качественных медицинских услугах. Будет проведена оптимизация государственной инфраструктуры здравоохранения путем горизонтальной и вертикальной интеграции и слияния медицинских организаций. Горизонтальная интеграция позволит повысить преемственность, полноту и качество услуг (например, слияние районной больницы и поликлиники, слияние монопрофильных клиник с многопрофильными). Вертикальная интеграция позволит повысить управляемость и эффективность (например, слияние областных и районных противотуберкулезных диспансеров).





Какая работа ведется сейчас?





С начала 2017 года Министерством здравоохранения РК в рамках исполнения госпрограммы «Денсаулық» на 2016-2019 годы ведутся работы по разработке Единого перспективного плана развития сети организаций здравоохранения до 2025 года.





Понимая всю серьезность и ответственность проводимой реформы, министерство совместно с акиматами областей и городов Астана, Алматы уделяет первостепенную роль анализу и планированию.





Так, предварительные итоги анализа показывают, что в Казахстане:

- обеспеченность коек в РК выше, чем в странах ОЭСР на 6% в расчете на 10 тысяч человек населения;

- средняя длительность пребывания в стационаре почти в 1,5 раза выше, чем в странах ОЭСР (8,1 койко-дней против 6,0 в странах ОЭСР);

- средняя коечная мощность больниц в Казахстане составляет 130 коек, что в 4 раза ниже рекомендаций мастер планов, разработанных в рамках проекта Всемирного Банка, основанных на международной практике;

- износ зданий медицинских организаций составляет более 50%, часть из них эксплуатируется более 30 лет;

- имеет место наличие свободных коек в регионах, в тоже время, порядка 11 тысяч человек в 2016 году, ожидало плановую госпитализацию более 90 дней, что говорит о неправильном планировании;

- уровень оснащенности медицинской техникой по республике составляет 70,1%, износ оборудования свыше 35%.





Все это свидетельствует о актуальности создания Единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения РК до 2025 года.





Реализация этих мероприятий нацелена на:

1. повышение доступности медицинской помощи;

2. трансформацию больничного сектора от моно- к многопрофильности с акцентом на развитие восстановительного лечения, медицинской реабилитации (реабилитационные центры) за счет перепрофилирования невостребованных мощностей организаций здравоохранения;

3. модернизацию инфраструктуры здравоохранения с определением сроков проведения капитальных ремонтов, строительства новых больниц, в том числе взамен старых;

4. улучшение менеджмента медицинских организаций с сохранением компетенции специализированных служб (онкология, кардиология и другие);

5. привлечение инвестиций и увеличение доли частного сектора;

6. эффективное планирование бюджетных расходов исходя из реальной потребности отрасли. На сегодняшний день, совокупная потребность в инвестициях в отрасли здравоохранения оценивается порядка 1 трлн. тенге.





Планирование развития сети медицинских организаций включает в себя следующие основные этапы:

2. проведение совместно с акиматами регионов всестороннего анализа сети медицинских организаций регионов с учетом региональных особенностей;

3. разработка Единого перспективного плана развития сети организаций здравоохранения до 2025 года;

4. разработка инвестиционного плана реализации проектов, предусмотренных в едином перспективном плане развития;

5. привлечение частных инвесторов в реализацию запланированных проектов, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства.





Основой реализации станет новый государственный норматив сети объектов здравоохранения, разработанный в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».





Под термином планирование сети и инфраструктуры медицинских организаций подразумевается оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей перед системой здравоохранения.





При планировании проводится первоначальный анализ показателей по численности населения, показателям состояния здоровья, кадровому составу, инфраструктуре, текущей мощности и фактической загруженности, оснащению для всех 16 регионов. Перекрестный анализ позволяет определить вариабельность показателей между областями по различным специальностям и сравнить их с международными данными сопоставимыми со странами Европейского Союза и СНГ.





Анализ включает в себя прогнозы по всем выше озвученным показателям до 2025 года, что позволит максимально точно спланировать потребность населения и предпринять соответствующие меры. В результате внедрения единых подходов планирования будет реализована полноценная программа развития сети медицинских организаций, в том числе на основе ГЧП. При этом, бюджетные инвестиции будут направляться на проекты, по которым частное финансирование нецелесообразно.





Сегодня, министерство здравоохранения, понимая актуальность вопроса дальнейшего развития сети организаций здравоохранения, продолжает работу по переходу к мульти-дисциплинарному подходу в системе оказания больничными организациями услуг населению.





Более качественное лечение пациент получает в многопрофильной больнице, где помимо узких специалистов имеется своевременный доступ к специалистам других профилей. Все мы сталкиваемся с ситуациями, когда приходим лечить одно заболевание и встает необходимость в лечении сопутствующих. Это, является преимуществом многопрофильных больниц от монопрофильных.

Так, согласно национальному рейтингу лучших больниц США все ведущие специализированные медицинские центры являются частью многопрофильных больничных организаций. Такие организации предлагают мульти-дисциплинарный подход в лечении сложных заболеваний, быстрее внедряют новые технологии лечения, информационные системы, имеют возможность участия в научных исследованиях.





Ни одна из передовых стран мира в сфере здравоохранения не имеет такое количество монопрофильных стационаров как Казахста н.





В Канаде до 2000-х годов провели слияние нескольких больниц с образованием более крупных организаций здравоохранения. Мотивацией для проведения реформ было сокращение лишних коек или их перепрофилирование, повышение качества медицинских услуг и более эффективное использование капитальных ресурсов. В Швеции монопрофильные организации отсутствуют как самостоятельные организации. Многопрофильные стационары включают все отделения в одном госпитале. Турция, Корея, которые привлекают медицинских туристов со всего мира, в частности по онкологии, предоставляют все медицинские услуги в рамках многопрофильных больниц, которые включают в состав все востребованные направления (онкология, кардиология, нейрохирургия и другие узкие профили).





Для ясности проводимой реформы, министерство приводит примеры возникающих вопросов и ответов к ним.





- Многопрофильные больницы загружены, в связи с чем, онкологическим больным не будет уделяться достаточно внимания. Многопрофильные больницы могут оказаться слабее существующих специализированных центров?





- Переход от монопрофильности к многопрофильности предполагает сохранение служб, в помещениях, в соответствии с требованиями санитарных норм. При планировании, если существующее здания онкологических диспансеров изношены и требуют замены, единым перспективным планом будет предусмотрено новое строительство, но уже в составе многопрофильной больницы. Кроме того, сам принцип планирования не ставит своей целью сократить коечный фонд, а направлен на перераспределение мощностей, перепрофилирование не до-загруженных на более востребованные койки и профиля. Таким образом, планирование направлено не только на повышение качества но и на модернизацию самой инфраструктуры организаций, в что в целом положительно скажется на качестве предоставляемых услуг населению.





- Есть опасения, что включение онкологической службы или других специализированных служб в состав многопрофильных больниц приведет к их распаду, а финансирование будет вестись по остаточному принципу, и все это, на фоне роста числа больных негативно скажется на состоянии здоровья населения?





- Эти опасения понятны, но напрасны. Министерством здравоохранения уже ведется работа по внесению изменений в нормативные документы, регламентирующие деятельность многопрофильных больниц и соответственно узких профилей в их составе. Планируемые изменения предусматривают сохранение компетенции онкологической службы и других служб и определенной автономности для развития. Кроме того, за центральными научно-исследовательскими институтами (к примеру, в онкологии это НИИ онкологии и радиологии МЗ РК) сохранятся функции методологической поддержки и координации, что позволит и дальше формировать и реализовывать стратегии развития каждой службы.

Что касается финансирования, то, сокращение расходов государства на онкологическую службу или специализированное направление не предполагается. Эти направления останутся приоритетными для государства.