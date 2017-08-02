Лучший полицейский Нью-Йорка Димаш Ниязов узнал соперника на 9 сентября
2 августа 2017, 17:44
В главном бою грядущего вечера бокса выступит непобедимый Канат Ислам, которому будет противостоять также не имеющий поражений на профи-ринге Брэндон Кук.
Определился ближайший противник Димаша Ниязова на предстоящий 9 сентября в Астане вечер бокса, приуроченный к Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Соперником нашего соотечественника станет Чарлес Мулиндва из Уганды, послужной список которого — 12 побед, 3 поражения и 1 ничья. Бой продлится 6 раундов», — сообщили в пресс-службе Qazaq promotions.
Примечательно, что из трех проигрышей Мулиндва дважды уступал боксерам из России — Висхану Мурзабекову и Манвелу Сарксяну и оба раза был зафиксирован технический нокаут. Еще в одном случае Чарлес Мулиндва спорным решением судей уступил своему соотечественнику Ричарду Ндифану. В последней своей встрече 23 апреля текущего года 29-летний Мулиндва победил нокаутом другого представителя Уганды Сулу Катумба.
Что касается Димаша Ниязова, то один из лучших полицейских одного из самых крупных городов планеты — Нью-Йорка на профессиональном ринге провел 11 встреч и во всех праздновал успех. Свой 12-й бой он проведет 9 сентября на исторической родине, это для него станет дебютной встречей в Казахстане.
Димаш в возрасте 13 лет переехал на постоянное место жительство в США, однако боксом начинал заниматься в родном Шымкенте у заслуженного тренера РК Нургали Сафиуллина. По признанию самого Ниязова, он приложит все силы, чтобы порадовать казахстанцев зрелищным боксом .
В главном бою грядущего вечера бокса выступит непобедимый Канат Ислам, которому будет противостоять также не имеющий поражений на профи-ринге Брэндон Кук.
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