Военные суды РК широко применяют альтернативные меры наказания

Также по уголовным делам военного суда РК увеличилось количество оправдательных приговоров. Такие данные сообщил председатель военного суда РК Абдолла Сакен на пресс-конференции, посвященной итогам работы данного суда за первое полугодие текущего года , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Судьи стали рассматривать дела в основном в упрощенном, ускоренном и приказном порядке, что не только экономит средства, но и время сторон, а также время судьи. Применяют мировое соглашение, что способствует уменьшению конфликтности в обществе. Применяют альтернативные лишению свободы меры наказания , а именно - штрафы. Особенно по коррупционным делам. Статистика показывает, эта работа проводится в военных судах достаточно успешно», - сказал он.





Кроме того, по его словам, увеличилось количество оправдательных приговоров.





«В этом году из четырех оправданных по уголовных делам лиц, двое по делам частного обвинения и двое в отношении военнослужащих, которые были оправданы шымкентским военным гарнизонным судом и карагандинским военным гарнизонным судом. Судьи стали больше внимания уделять вопросам профилактики преступлений и правонарушений, правовому ликбезу граждан, устанавливают тесную связь с общественностью», - указал судья.





В военные суды РК за шесть месяцев 2017 года поступило 1289 гражданских дел и заявлений. Рассмотрено за этот период времени 1163 гражданских дела, что больше на 368 дел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%.





По уголовным делам - в военных судах гарнизонов на первое полугодие текущего года в производстве находилось 126 уголовных дел. Всего окончено 121 дело. Общее количество дел и заявлений, поступивших с начала этого года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, увеличилось на 21%.





А. Сакен напомнил, что в этом году военный суд РК отмечает 25-летний юбилей с момента своего образования.



