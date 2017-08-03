Воспитанники военно-патриотического клуба «Киров» водрузили флаг Казахстана на пик "Молодежный"

В военно-патриотическом клубе «Киров», который является самым крупным в Казахстане, насчитывается более 200 воспитанников, 20 из них – дети-сироты, сообщает Zakon.kz





В этом деле они не новички, в списке восхождений ребят - пик Панфилова, пик Абая, пик Молодежный, пик Советов, пик Комсомола, пик Фурманова и пик Панорама. У всех разная высота – от 3.5 до 4.5 тысяч метров.





Каждое восxождение организовывает военрук, у которого, конечно же, есть необходимая для выхода в горы подготовка. Восхождения ребят из военно-артритического клуба Киров происходят примерно раз в месяц. Иногда детей также сопровождают родители и спортсмены-скалолазы. Ни для кого не секрет, что дети увлекаются и штурмовым альпинизмом.





Всего в военно-патриотическом клубе «Киров», который является самым крупным в Казахстане, насчитывается более 200 воспитанников, 20 из них – дети-сироты.





Тренировки в альпинизме и скалолазании проходят по-разному. В альпинизме, кроме отработки техники лазания, требуется также отработка навыков использования снаряжения для передвижения и страховки на рельефе, развитие тактического мышления и изучение ряда прикладных дисциплин (ориентирование, радиосвязь, техника спасательные работы и т.д.). В физической подготовке особое внимание уделяется повышению выносливости (кроссы, лыжные гонки, походы).





А недавно в рамках подписанного в 2016 году меморандума о военно-шефской работе между городским акиматом, Департаментом по делам обороны Алматы, который курирует все военно-патриотические клубы мегаполиса, а их здесь около 30, и главнокомандующим Военно-морскими силами РК, группа воспитанников военно-патриотического клуба «Киров» посетила учебный центр ВМС ВС РК Актауского гарнизона.





Необходимо отметить, что история создания клуба непосредственно связана с морем, так как носит название знаменитого краснознамённого крейсера «Киров», который в годы Великой Отечественной войны держал оборону Ленинграда на море. В 1937 году Казахстан взял шефство над крейсером «Киров» и лучшие сыны казахского народа отправлялись на службу на крейсере для охраны морских рубежей бывшего Советского Союза.





Этот клуб отличается от другиx клубов своей разносторонней развитостью. Ребята здесь отважные и талантливые. Самому маленькому воспитаннику 8 лет. Этот малыш с легкостью разбирает и собирает автомат Калашникова.





К слову, в прошлом году ребята из этого клуба спасли женщину в гораx, которую с переломом ноги обнаружили при спуске с очередного восxождения. Мальчишки около двух км несли женщину в плащ палатке до места доступа скорой помощи. А пострадавшая со слезами на глазаx благодарила детей.























