Головкин: Я хочу нокаутировать "Канело"





"У меня богатый опыт в среднем весе, а "Канело" только перешел сюда. В паре последних боев он смотрелся хорошо, но сейчас уже другая история. Я - настоящий чемпион в среднем весе и я не такой маленький, как другие соперники Сауля. В последнем поединке с Чавесом-младшим "Канело" хорошо выступил потому, что Хулио потерял слишком много времени на пути к большому бою. Я же очень активен.





Это будет настоящий чемпионский бой. Я хочу выиграть нокаутом.





Мой последний бой с Джейкобсом был другим. Да, это было впервые, когда я выиграл решением. Но сейчас уже новая история, и все куда серьезнее. Я хочу побить его, потому что Golden Boy не хотели устраивать этот поединок. Последние два-три года было слишком много болтовни, из-за чего я потерял интерес. Я хочу побить его. В случае победы я верну боксу уважение и его прежние позиции. Я верю, что одержу победу, останусь чемпионом и надолго сохраню свои чемпионские пояса", - резюмировал Головкин.





Напомним, сам поединок пройдет на арене T-Mobile, на вечере бокса ожидается аншлаг, так как все билеты были распроданы. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций (PPV).



