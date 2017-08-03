«Спорт без Границ!»: команда слабовидящих и незрячих велосипедистов проедет 500 км
3 августа 2017, 16:54
Цель веломарафона: усовершенствовать инфраструктуру социального экотуризма, способствовать социализации и раскрытию потенциала людей с инвалидностью, пропагандировать здоровый и активный образ жизни.
С 11 по 20 августа 2017 года состоится не имеющее аналогов в регионе Центральной Азии - первый международный веломарафон в рамках проекта: «Спорт без Границ!». Проект реализуется Фондом по поддержке незрячей молодежи «Анашым» при финансовой поддержке Фонда Первого Президента - Лидера Нации.
Команда из 18 слабовидящих и незрячих велосипедистов в сопровождении пилотов, группы поддержки и службы дорожной полиции, за 5 дней, на велотандемах, проедут около 500 км по маршруту Алматы – Бишкек - Иссык-Куль.
Цель веломарафона: усовершенствовать инфраструктуру социального экотуризма, способствовать социализации и раскрытию потенциала людей с инвалидностью, пропагандировать здоровый и активный образ жизни.
В 2016 году наша команда из 9 человек, совершила свой первый веломарафон длинной в 1200 км., соединив 2 столицы нашей Родины. В этом году состав команды значительно увеличился, и веломарафон приобрел международный статус. Теперь мы соединяем уже две страны! А в следующем году мы планируем провести поистине беспрецедентный веломарафон «Соединяя континенты».
По итогам марафона незрячие спортсмены разработают онлайн карту маршрута для людей со специальными потребностями, желающих совершать поездки на Иссык-Куль, выработают рекомендации для парламентов и правительств двух стран по потребностям людей с инвалидностью и созданию условий для реабилитации инвалидов в контексте развития социального туризма.
Как считает руководитель проекта Бахтияр Базарбеков, «наша активность - это не только вызов самим себе, но и мотивация пассивной молодежи, призыв к здоровому и активному образу жизни».
Фото ostrov-kipr.info
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com