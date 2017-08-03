«Спорт без Границ!»: команда слабовидящих и незрячих велосипедистов проедет 500 км

С 11 по 20 августа 2017 года состоится не имеющее аналогов в регионе Центральной Азии - первый международный веломарафон в рамках проекта: «Спорт без Границ!». Проект реализуется Фондом по поддержке незрячей молодежи «Анашым» при финансовой поддержке Фонда Первого Президента - Лидера Нации.





Команда из 18 слабовидящих и незрячих велосипедистов в сопровождении пилотов, группы поддержки и службы дорожной полиции, за 5 дней, на велотандемах, проедут около 500 км по маршруту Алматы – Бишкек - Иссык-Куль.





Цель веломарафона: усовершенствовать инфраструктуру социального экотуризма, способствовать социализации и раскрытию потенциала людей с инвалидностью, пропагандировать здоровый и активный образ жизни.





В 2016 году наша команда из 9 человек, совершила свой первый веломарафон длинной в 1200 км., соединив 2 столицы нашей Родины. В этом году состав команды значительно увеличился, и веломарафон приобрел международный статус. Теперь мы соединяем уже две страны! А в следующем году мы планируем провести поистине беспрецедентный веломарафон «Соединяя континенты».





По итогам марафона незрячие спортсмены разработают онлайн карту маршрута для людей со специальными потребностями, желающих совершать поездки на Иссык-Куль, выработают рекомендации для парламентов и правительств двух стран по потребностям людей с инвалидностью и созданию условий для реабилитации инвалидов в контексте развития социального туризма.





Как считает руководитель проекта Бахтияр Базарбеков, «наша активность - это не только вызов самим себе, но и мотивация пассивной молодежи, призыв к здоровому и активному образу жизни».



