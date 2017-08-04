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Утверждены антикоррупционные стандарты Национального Банка Республики Казахстан
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Аннотация к документу: Постановление Совета директоров Национального Банка Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 107 «Об утверждении антикоррупционных стандартов Национального Банка Республики Казахстан»
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В соответствии с абзацем третьим подпункта 14) части второй пункта 25 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан (далее - Национальный Банк), утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, Совет директоров Национального Банка утверждены прилагаемые антикоррупционные стандарты Национального Банка.
В частности, антикоррупционные стандарты Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и устанавливают систему рекомендаций, направленных на предупреждение коррупции в Национальном Банке.
При реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц:
1) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, рассматривать в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, обращения физических и юридических лиц, принимать по ним необходимые меры;
2) не допускать действия (бездействие), затрудняющие реализацию физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов;
3) не использовать свои должностные полномочия и связанные с ними возможности для получения личной имущественной и неимущественной выгоды.
При подготовке и принятии управленческих и иных решений в рамках своей компетенции руководителям всех уровней:
1) равномерно распределять трудовую нагрузку между работниками, находящимися в подчинении с учетом их опыта работы и занимаемых должностей;
2) проявлять справедливость и объективность при оценке результатов деятельности подчиненных, а также применении к ним мер поощрения и взыскания;
3) устранять причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений подчиненными;
4) не допускать и пресекать факты нарушения норм антикоррупционного законодательства со стороны подчиненных и других работников;
5) своевременно принимать меры по предупреждению коррупции, а также по урегулированию конфликта интересов, возникшего у подчиненного работника в ходе выполнения им своих служебных обязанностей;
6) не допускать привлечения подчиненных для выполнения неслужебных или личных заданий;
7) рассматривать результаты общественного мониторинга государственных услуг и осуществлять мероприятия по дальнейшей оптимизации бизнес процессов оказания государственных услуг в части упрощения процедур, сокращения сроков и перечня документов, необходимых для оказания государственных услуг.
При подготовке проектов нормативных правовых актов:
1) соблюдать установленные законом права и свободы граждан;
2) не допускать нарушения законных интересов юридических лиц;
3) разрабатывать проекты нормативных и правовых актов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
4) направлять проекты нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательства, в аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства и Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан с обязательным приложением пояснительной записки для получения экспертного заключения, в том числе при каждом последующем согласовании данного проекта с заинтересованными государственными органами;
5) размещать проекты нормативных правовых актов для публичного обсуждения на интернет-портале открытых нормативных правовых актов с учетом требований законодательства Республики Казахстан и нормативных правовых актов Национального Банка;
6) направлять копии зарегистрированных нормативных правовых актов на официальное опубликование в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан, Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов, а также на последующее официальное опубликование.
При оказании государственных услуг, реализации лицензионно-разрешительных функций, лицензируемого вида деятельности:
1) оказывать государственные услуги в соответствии со стандартами и регламентами государственных услуг;
2) на постоянной основе принимать меры по повышению качества оказываемых государственных услуг, ориентируясь на запросы субъектов финансового рынка как потребителя государственных услуг;
3) не допускать волокиты при рассмотрении заявлений на получение государственных услуг и разрешений, жалоб услугополучателей, информировать их о результатах рассмотрения в установленные сроки;
4) не вступать в неслужебные отношения, минимизировать непосредственный контакт с заявителями на получение государственных услуг и разрешений;
5) не требовать и не запрашивать предоставления дополнительных документов, не входящих в утвержденный перечень для оказания государственной услуги и получения разрешений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
6) не истребовать от услугополучателей документы, которые могут быть получены из информационных систем и нотариально засвидетельствованных копий документов, оригиналы которых представлены для сверки услугодателю, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
7) не допускать случаев необоснованных отказов при оказании государственных услуг услугополучателям;
8) не допускать оказания государственных услуг по основаниям, не предусмотренным стандартами государственных услуг, соответствующими законами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами, регламентирующими оказание государственных услуг;
9) своевременно включать в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений информацию об осуществленных разрешительных процедурах в бумажной форме одновременно с осуществлением разрешительной процедуры;
10) предоставлять полную и достоверную информацию о порядке оказания государственных услуг услугополучателям в доступной форме;
11) информировать по запросу услугополучателей о стадии исполнения государственной услуги;
12) рассматривать результаты общественного мониторинга государственных услуг и осуществлять мероприятия по дальнейшей оптимизации бизнес процессов оказания государственных услуг в части упрощения процедур, сокращения сроков и перечня документов, необходимых для оказания государственных услуг.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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