В соответствии с абзацем третьим подпункта 14) части второй пункта 25 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан (далее - Национальный Банк), утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, Совет директоров Национального Банка утверждены прилагаемые антикоррупционные стандарты Национального Банка. В частности, антикоррупционные стандарты Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и устанавливают систему рекомендаций, направленных на предупреждение коррупции в Национальном Банке. При реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц: 1) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, рассматривать в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, обращения физических и юридических лиц, принимать по ним необходимые меры; 2) не допускать действия (бездействие), затрудняющие реализацию физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов; 3) не использовать свои должностные полномочия и связанные с ними возможности для получения личной имущественной и неимущественной выгоды. При подготовке и принятии управленческих и иных решений в рамках своей компетенции руководителям всех уровней: 1) равномерно распределять трудовую нагрузку между работниками, находящимися в подчинении с учетом их опыта работы и занимаемых должностей; 2) проявлять справедливость и объективность при оценке результатов деятельности подчиненных, а также применении к ним мер поощрения и взыскания; 3) устранять причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений подчиненными; 4) не допускать и пресекать факты нарушения норм антикоррупционного законодательства со стороны подчиненных и других работников; 5) своевременно принимать меры по предупреждению коррупции, а также по урегулированию конфликта интересов, возникшего у подчиненного работника в ходе выполнения им своих служебных обязанностей; 6) не допускать привлечения подчиненных для выполнения неслужебных или личных заданий; 7) рассматривать результаты общественного мониторинга государственных услуг и осуществлять мероприятия по дальнейшей оптимизации бизнес процессов оказания государственных услуг в части упрощения процедур, сокращения сроков и перечня документов, необходимых для оказания государственных услуг. При подготовке проектов нормативных правовых актов: 1) соблюдать установленные законом права и свободы граждан; 2) не допускать нарушения законных интересов юридических лиц; 3) разрабатывать проекты нормативных и правовых актов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; 4) направлять проекты нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательства, в аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства и Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан с обязательным приложением пояснительной записки для получения экспертного заключения, в том числе при каждом последующем согласовании данного проекта с заинтересованными государственными органами; 5) размещать проекты нормативных правовых актов для публичного обсуждения на интернет-портале открытых нормативных правовых актов с учетом требований законодательства Республики Казахстан и нормативных правовых актов Национального Банка; 6) направлять копии зарегистрированных нормативных правовых актов на официальное опубликование в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан, Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов, а также на последующее официальное опубликование. При оказании государственных услуг, реализации лицензионно-разрешительных функций, лицензируемого вида деятельности: 1) оказывать государственные услуги в соответствии со стандартами и регламентами государственных услуг; 2) на постоянной основе принимать меры по повышению качества оказываемых государственных услуг, ориентируясь на запросы субъектов финансового рынка как потребителя государственных услуг; 3) не допускать волокиты при рассмотрении заявлений на получение государственных услуг и разрешений, жалоб услугополучателей, информировать их о результатах рассмотрения в установленные сроки; 4) не вступать в неслужебные отношения, минимизировать непосредственный контакт с заявителями на получение государственных услуг и разрешений; 5) не требовать и не запрашивать предоставления дополнительных документов, не входящих в утвержденный перечень для оказания государственной услуги и получения разрешений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 6) не истребовать от услугополучателей документы, которые могут быть получены из информационных систем и нотариально засвидетельствованных копий документов, оригиналы которых представлены для сверки услугодателю, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 7) не допускать случаев необоснованных отказов при оказании государственных услуг услугополучателям; 8) не допускать оказания государственных услуг по основаниям, не предусмотренным стандартами государственных услуг, соответствующими законами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами, регламентирующими оказание государственных услуг; 9) своевременно включать в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений информацию об осуществленных разрешительных процедурах в бумажной форме одновременно с осуществлением разрешительной процедуры; 10) предоставлять полную и достоверную информацию о порядке оказания государственных услуг услугополучателям в доступной форме; 11) информировать по запросу услугополучателей о стадии исполнения государственной услуги; 12) рассматривать результаты общественного мониторинга государственных услуг и осуществлять мероприятия по дальнейшей оптимизации бизнес процессов оказания государственных услуг в части упрощения процедур, сокращения сроков и перечня документов, необходимых для оказания государственных услуг. Постановление вступает в силу со дня его принятия.