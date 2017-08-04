Саркози станет фигурантом расследования о проведении ЧМ-2022 в Катаре

Экс-президент Франции Николя Саркози станет фигурантом уголовного расследования о победе заявки Катара на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщила газета The Telegraph,

Внимание следствия сосредоточено еще на нескольких сделках, включая приобретение одной из французских фирм, оказывающих коммунальные услуги, инвестиционной компанией Qatari Diar.





Газета утверждает, что Париж был одним из главных сторонников предоставления Дохе права провести ЧМ-2022. Как подчеркивается в материале издания, руководство ФИФА считает, что Саркози был центральной фигурой в процессе обеспечения поддержки кандидатуры Катара как со стороны Франции, так и других европейских стран, представители которых принимали участие в голосовании Исполкома ФИФА в 2010 году.



