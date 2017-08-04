Песков поведал о двухчасовой погоне Путина с GoPro за щукой
4 августа 2017, 17:50
Запись с камеры пресс-служба Кремля опубликует позднее.
Президент России Владимир Путин перед рабочей поездкой в Амурскую область почти два дня провел в Туве. Подробности отдыха главы государства в Сибири его пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл в пятницу, 4 августа, передает корреспондент «Ленты.ру».
По словам представителя Кремля, Путин побывал в труднодоступной тайге, покатался на квадроцикле и, несмотря на холодную температуру, искупался в озере.
«Вода в озере не прогревается выше 17 градусов, но это не помешало президенту искупаться», — отметил он.
Глава государства также съездил на рыбалку, на этот раз подводную, рассказал Песков.
На маску Путина была установлена камера GoPro, запись с которой пресс-служба Кремля опубликует позднее. «Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге добился своего», — добавил пресс-секретарь президента.
Владимира Путина в поездке сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, а также главы Хакасии и Тувы Виктор Зимин и Шолбан Кара-Оол.
В ходе прямой линии 15 июня российский лидер рассказал, что его самым крупным уловом стала 20-килограммовая щука, которую он поймал во время рыбалки в Туве четыре года назад.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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