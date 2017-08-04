Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Песков поведал о двухчасовой погоне Путина с GoPro за щукой

4 августа 2017, 17:50

Запись с камеры пресс-служба Кремля опубликует позднее.

Президент России Владимир Путин перед рабочей поездкой в Амурскую область почти два дня провел в Туве. Подробности отдыха главы государства в Сибири его пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл в пятницу, 4 августа, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам представителя Кремля, Путин побывал в труднодоступной тайге, покатался на квадроцикле и, несмотря на холодную температуру, искупался в озере.

«Вода в озере не прогревается выше 17 градусов, но это не помешало президенту искупаться», — отметил он.

Глава государства также съездил на рыбалку, на этот раз подводную, рассказал Песков.

На маску Путина была установлена камера GoPro, запись с которой пресс-служба Кремля опубликует позднее. «Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге добился своего», — добавил пресс-секретарь президента.

Владимира Путина в поездке сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, а также главы Хакасии и Тувы Виктор Зимин и Шолбан Кара-Оол.

В ходе прямой линии 15 июня российский лидер рассказал, что его самым крупным уловом стала 20-килограммовая щука, которую он поймал во время рыбалки в Туве четыре года назад.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...