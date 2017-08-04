Песков поведал о двухчасовой погоне Путина с GoPro за щукой

Президент России Владимир Путин перед рабочей поездкой в Амурскую область почти два дня провел в Туве. Подробности отдыха главы государства в Сибири его пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл в пятницу, 4 августа, передает корреспондент передает корреспондент «Ленты.ру»





По словам представителя Кремля, Путин побывал в труднодоступной тайге, покатался на квадроцикле и, несмотря на холодную температуру, искупался в озере.





«Вода в озере не прогревается выше 17 градусов, но это не помешало президенту искупаться», — отметил он.





Глава государства также съездил на рыбалку, на этот раз подводную, рассказал Песков.

На маску Путина была установлена камера GoPro, запись с которой пресс-служба Кремля опубликует позднее. «Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге добился своего», — добавил пресс-секретарь президента.

Владимира Путина в поездке сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, а также главы Хакасии и Тувы Виктор Зимин и Шолбан Кара-Оол.

В ходе прямой линии 15 июня российский лидер рассказал, что его самым крупным уловом стала 20-килограммовая щука, которую он поймал во время рыбалки в Туве четыре года назад.



