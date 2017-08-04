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Премьер-Министру РК доложили о результатах обеспечения занятости в Акмолинской области

4 августа 2017, 18:36

В 2017 году при содействии центра было трудоустроено 706 человек.

Сегодня в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил Центр занятости города Кокшетау и рассмотрел меры содействия в трудоустройстве жителей региона, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы Кабмина.

В ходе посещения центра Бакытжан Сагинтаев осмотрел операционный зал, в котором работают операторы. В свою очередь директор учреждения Ерик Муратбеков представил доклад о реализуемых программах оказания помощи в трудоустройстве жителям региона.

В 2017 году при содействии центра было трудоустроено 706 человек, порядка 90 человек прошли профессиональное обучение, 193 были направлены на общественные работы, 51 – на временные социальные рабочие места и ещё 33 – на молодежную практику.

Отметим, что Правительство держит вопрос обеспечения занятости на постоянном контроле. В ходе рабочих поездок Бакытжан Сагинтаев регулярно обращает внимание местных исполнительных органов и представителей бизнеса на необходимость создания новых рабочих мест, особенно в секторах экономики, которые могут принять потенциально высвобождаемый переток работников из других сфер.

Также, с начала 2017 года в Казахстане реализуется новая Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, которая содержит в себе ряд механизмов по поддержке людей, желающих открыть свое дело, либо устроится на работу.

Справочно:
За I квартал 2017 года в Акмолинской области занятостью обеспечены 7 420 человек, в том числе постоянными рабочими местами – 4 055, временными и сезонными – 3 162, за счет средств местных бюджетов оплачиваемыми общественными работами – 2066. Уровень безработицы составил – 4,9%.

На реализацию Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в регионе в 2017 году предусмотрено 4,8 млрд тенге.

Фото: primeminister.kz.

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