Дело блогера, выстрелившего костанайской девочке в глаз направлено в суд

Гаджиев достоверно знал о возрасте потерпевшей, поэтому предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении несовершеннолетней.

Обвинительный акт по уголовному делу в отношении Гаджиева, стрелявшего в глаз несовершеннолетней 4 июля 2016 года утвержден процессуальным прокурором и дело направлено в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области, передает передает Alau.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Костанайской области.





По версии следствия, обвиняемый причинил потерпевшей телесные повреждения в виде сквозного проникающего ранения левого глазного яблока, вызвавшее потерю зрения глаза, что является тяжким вредом здоровью.













Напомним, 5 июля 2016 года Гаджиев подозревался в том, что, находясь в строящемся двухэтажном здании по улице Алтынсарына выстрелил из пневматического пистолета в глаз 13 летней девочке, после чего скрылся с места преступления и был объявлен в розыск.





В феврале текущего года он задержан в Челябинске и 11 июня текущего года этапирован в Казахстан. Сейчас Гаджиев содержится в СИЗО.





Как установлено в ходе досудебного расследования, Гаджиев достоверно знал о возрасте потерпевшей, поэтому предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении несовершеннолетней.



