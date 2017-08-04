Дело блогера, выстрелившего костанайской девочке в глаз направлено в суд
4 августа 2017, 20:11
Гаджиев достоверно знал о возрасте потерпевшей, поэтому предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении несовершеннолетней.
Обвинительный акт по уголовному делу в отношении Гаджиева, стрелявшего в глаз несовершеннолетней 4 июля 2016 года утвержден процессуальным прокурором и дело направлено в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области, передает Alau.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Костанайской области.
По версии следствия, обвиняемый причинил потерпевшей телесные повреждения в виде сквозного проникающего ранения левого глазного яблока, вызвавшее потерю зрения глаза, что является тяжким вредом здоровью.
Напомним, 5 июля 2016 года Гаджиев подозревался в том, что, находясь в строящемся двухэтажном здании по улице Алтынсарына выстрелил из пневматического пистолета в глаз 13 летней девочке, после чего скрылся с места преступления и был объявлен в розыск.
В феврале текущего года он задержан в Челябинске и 11 июня текущего года этапирован в Казахстан. Сейчас Гаджиев содержится в СИЗО.
Как установлено в ходе досудебного расследования, Гаджиев достоверно знал о возрасте потерпевшей, поэтому предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении несовершеннолетней.
Фото: uapress.info.
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