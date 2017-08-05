Казахстан, Россия и Китай лидируют на конкурсе "Мастер-оружейник" в Китае
5 августа 2017, 08:43
В первый день участники продемонстрировали свои навыки в ремонте буксируемой гаубицы.
Россия, Китай и Казахстан находятся в тройке лидеров на конкурсе "Мастер-оружейник" на полигоне Корла в Китае, сообщает РИА Новости.
"В международном конкурсе "Мастер-оружейник", который проводится на полигоне Сухопутных войск НОАК Корла (Синьцзян-Уйгурского автономного района) Россия, Китай и Казахстан после первого соревновательного дня выбились в лидеры", — говорится в сообщении.
В международных состязаниях специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник" принимают участие военнослужащие из России, Казахстана, Узбекистана, Ирана и Китая. Состязания проводятся в несколько этапов. Первый из них самый длительный и предусматривает четыре соревновательных дня. В первый день участники продемонстрировали свои навыки в ремонте буксируемой гаубицы.
Второй соревновательный день — "Ремонт 25-миллиметровой зенитной установки", третий — "Соревнования по ремонту 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня, четвертый – "Оружейный биатлон" по ремонту стрелкового оружия.
Завершит международные соревнования "Финальная эстафета ремонтных взводов".
Фото: РИА Новости
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