Казахстан, Россия и Китай лидируют на конкурсе "Мастер-оружейник" в Китае

"В международном конкурсе "Мастер-оружейник", который проводится на полигоне Сухопутных войск НОАК Корла (Синьцзян-Уйгурского автономного района) Россия, Китай и Казахстан после первого соревновательного дня выбились в лидеры", — говорится в сообщении.





В международных состязаниях специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник" принимают участие военнослужащие из России, Казахстана, Узбекистана, Ирана и Китая. Состязания проводятся в несколько этапов. Первый из них самый длительный и предусматривает четыре соревновательных дня. В первый день участники продемонстрировали свои навыки в ремонте буксируемой гаубицы.



