Рыпакова показала лучший результат в квалификации ЧМ в тройном прыжке

Сегодня, 5 августа в Лондоне в ходе утренней программы чемпионата мира по легкой атлетике казахстанская спортсменка Ольга Рыпакова выиграла квалификационные соревнования в тройном прыжке и вышла в финал с лучшим результатом - 14 метров 57 сантиметров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики РК.





Участницы женских соревнований в тройном прыжке, добившиеся права выступить на чемпионате мира в Лондоне, были разделены на две группы – «А» и «В». Квалификация в обеих из них началась в 11.00 по лондонскому времени (в 16.00 по времени Астаны). 18-летняя Мария Овчинникова из Темиртау выступала в группе «А», Ольга Рыпакова из Усть-Каменогорска – в группе«В». Чтобы гарантировать себе выход в финал, нужно было прыгнуть не менее, чем на 14.20 метров. Однако квалификационная отметка оказалась под силу лишь 7 участницам. Поэтому еще пятерых пришлось добирать по показанным результатам до традиционного количества финалисток – 12-ти. Ольге Рыпаковой выпало прыгать одной из первых, показав результат 14.57. Из главных фавориток Юлимар Рохас из Венесуэлы прошла с результатом 14.52. Еще одна фаворитка, колумбийская прыунья Катрин Ибаргуэн выполнила задачу с 14.21. А вот 18-летняя Мария Овчинникова, в своем первом Чемпионате мира стала в итоге 26-й.





Лучший же результат в квалификации показала олимпийская чемпионка Лондона Ольга Рыпакова – 14.57. Вторая – Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14.52. Третья – Сусана Кошта (Португалия) – 14.35. Финал в женских соревнования в тройном прыжке состоится в вечерней программе чемпионата мира в Лондоне 7 августа.





Напомним, что Чемпионат мира по легкой атлетике проходи в столице Великобритании с 4 по 13 августа. Казахстан представляют 13 спортсменов. Ольга Рыпакова и Мария Овичинникова (тройной прыжок), Виктория Зябкина (бег 200 метров и эстафета 4х100 метров), Полина Репина, Георгий Шейко, Регина Рыкова, Диана Айдосова ( спортивна ходьба на 20 км), Елена Наназиашвили (марафон), Ольга Сафронова, Юлия Рахманова, Рима





Кашафутдинова, Светлана Голендова, Анастасия Тулапина (эстафета – 4х100 метров) .



