Парень прокатился на крыше Hummer под овации друзей

Пользователи Казнета обсуждают видео, на котором запечатлена опасная езда компании молодых людей,





Видеозапись была опубликована на странице " eap_kz " в Instagram.





На кадрах видно, как один из группы взобрался на крышу лимузина Hummer во время движения. Его друзья поддержали его аплодисментами. Комментаторы не оценили поступок молодого человека. Судя по госномерам, авто зарегистрировано в Алматинской области.









С момента публикации видеозаписи, ее посмотрело около 68 тысяч пользователей.



