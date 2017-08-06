Парень прокатился на крыше Hummer под овации друзей
6 августа 2017, 16:01
Пользователи Казнета осудили поступок молодого человека.
Пользователи Казнета обсуждают видео, на котором запечатлена опасная езда компании молодых людей, сообщает Zakon.kz.
Видеозапись была опубликована на странице "eap_kz" в Instagram.
На кадрах видно, как один из группы взобрался на крышу лимузина Hummer во время движения. Его друзья поддержали его аплодисментами. Комментаторы не оценили поступок молодого человека. Судя по госномерам, авто зарегистрировано в Алматинской области.
С момента публикации видеозаписи, ее посмотрело около 68 тысяч пользователей.
Фото: кадр из видео.
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