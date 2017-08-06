Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон попал в больницу с пневмонией
6 августа 2017, 17:16
Шоумен опубликовал в Instagram фотографию своей руки с трубками в ней и больничным браслетом на запястье.
Бывший ведущий популярной передачи телеканала Би-би-си Top Gear Джереми Кларксон попал в больницу на Майорке с пневмонией. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает РИА Новости.
"Джереми Кларксон во время своего отдыха с семьей на Майорке в пятницу утром попал в больницу и сейчас проходит лечение от пневмонии", — сообщил представитель телепередачи The Grand Tour, ведущим которой сейчас является Кларксон.
Сам шоумен опубликовал в Instagram фотографию своей руки с трубками в ней и больничным браслетом на запястье. "Не такие браслеты я обычно ношу в отпуске", — подписал он фото.
Телепередача Top Gear являлась самой рейтинговой в мире. Ее съемки были приостановлены весной 2015 года из-за инцидента на съемочной площадке между ведущим Джереми Кларксоном и продюсером. Руководство телерадиовещательной корпорации Би-би-си тогда решило не возобновлять контракт с Кларксоном. Соведущие Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй покинули канал вслед за коллегой. Вскоре трое ведущих создали новое автомобильное шоу, получившее название The Grand Tour.
Фото: AP Photo / Matt Dunham.
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