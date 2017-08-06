Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон попал в больницу с пневмонией

6 августа 2017, 17:16

Шоумен опубликовал в Instagram фотографию своей руки с трубками в ней и больничным браслетом на запястье.

Бывший ведущий популярной передачи телеканала Би-би-си Top Gear Джереми Кларксон попал в больницу на Майорке с пневмонией. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает РИА Новости.

"Джереми Кларксон во время своего отдыха с семьей на Майорке в пятницу утром попал в больницу и сейчас проходит лечение от пневмонии", — сообщил представитель телепередачи The Grand Tour, ведущим которой сейчас является Кларксон.

Сам шоумен опубликовал в Instagram фотографию своей руки с трубками в ней и больничным браслетом на запястье. "Не такие браслеты я обычно ношу в отпуске", — подписал он фото.


Телепередача Top Gear являлась самой рейтинговой в мире. Ее съемки были приостановлены весной 2015 года из-за инцидента на съемочной площадке между ведущим Джереми Кларксоном и продюсером. Руководство телерадиовещательной корпорации Би-би-си тогда решило не возобновлять контракт с Кларксоном. Соведущие Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй покинули канал вслед за коллегой. Вскоре трое ведущих создали новое автомобильное шоу, получившее название The Grand Tour.

Фото: AP Photo / Matt Dunham.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...