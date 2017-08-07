Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На дне озера в природном парке Павлодарской области нашли пистолет

7 августа 2017, 08:46

Отряд уже передал пистолет полицейским.

О необычных находках в водоемах Баянаула рассказал командир подводного отряда «Жасыл ел» Вячеслав Монахов, передает pavlodarnews.kz.

Пистолет на дне Жасыбая обнаружил сам Вячеслав. По словам молодого человека, было это в 10-12 метрах от берега.

"Когда у нас нет баллонов с кислородом, мы просто обследуем дно озера вдоль прибрежной зоны, - рассказывает ныряльщик. - На глубине примерно 6 метров я заметил что-то металлическое - это был пистолет."

Как отметил боец подводного отряда «Жасыл ел», они не могут точно сказать, боевой, пневматический или игрушечный пистолет лежал в воде. При этом находка выполнена из металла. Отряд уже передал пистолет полицейским. Молодые люди достают со дна Жасыбая даже радиаторы.

Бойцы, совсем недавно нашедшие чугунную батарею из 8 секций, ломают голову, как она могла попасть в озеро.

"В тот раз мы еще обнаружили трубы с большим диаметром и длиной 2 метра, а также огромную цепь, похожую на якорную, - рассказывает Вячеслав Монахов. - К сожалению, все это мы не смогли вытащить на берег чисто физически".

Подводный отряд «Жасыл ел» будет работать в Баянаульском национальном парка до конца лета. Отряд состоит из пяти бойцов.

Фото: pavlodarnews.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...