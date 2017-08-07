На дне озера в природном парке Павлодарской области нашли пистолет
7 августа 2017, 08:46
Отряд уже передал пистолет полицейским.
О необычных находках в водоемах Баянаула рассказал командир подводного отряда «Жасыл ел» Вячеслав Монахов, передает pavlodarnews.kz.
Пистолет на дне Жасыбая обнаружил сам Вячеслав. По словам молодого человека, было это в 10-12 метрах от берега.
"Когда у нас нет баллонов с кислородом, мы просто обследуем дно озера вдоль прибрежной зоны, - рассказывает ныряльщик. - На глубине примерно 6 метров я заметил что-то металлическое - это был пистолет."
Как отметил боец подводного отряда «Жасыл ел», они не могут точно сказать, боевой, пневматический или игрушечный пистолет лежал в воде. При этом находка выполнена из металла. Отряд уже передал пистолет полицейским. Молодые люди достают со дна Жасыбая даже радиаторы.
Бойцы, совсем недавно нашедшие чугунную батарею из 8 секций, ломают голову, как она могла попасть в озеро.
"В тот раз мы еще обнаружили трубы с большим диаметром и длиной 2 метра, а также огромную цепь, похожую на якорную, - рассказывает Вячеслав Монахов. - К сожалению, все это мы не смогли вытащить на берег чисто физически".
Подводный отряд «Жасыл ел» будет работать в Баянаульском национальном парка до конца лета. Отряд состоит из пяти бойцов.
Фото: pavlodarnews.kz
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