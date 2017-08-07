Нужна ли оценка движимого имущества в договоре залога

В договоре залога движимого имущества нет необходимости указывать его оценку. Это стало возможным благодаря поправкам от 27 февраля 2017 года в статью 307 Гражданского кодекса Республики Казахстан.





Напомню, что до этого условие об оценке заложенного имущества являлось существенным условием договора залога и его отсутствие влекло его недействительность. Теперь же оценку необходимость указывать только при залоге недвижимого имущества (хотя есть тут спорные моменты из-за разночтениях между ГК и Законом Об ипотеке недвижимого имущества , но не об этом сейчас).





Для чего отменили необходимость указывать оценку движимого имущества?





Сделано это было, насколько мне известно, по инициативе Национального банка в рамках мероприятий по упрощению получению кредитов. Во-первых, по мнению разработчиков поправки, отпадет необходимость в отчете об оценке движимого имущества (уже хорошо, заемщикам меньше бегать по оценочным компаниям). Во-вторых, уменьшаются, тем самым, затраты заемщиков на получение этих самых отчетов (тоже хорошо, поскольку, как правило, такие расходы ложатся на их плечи).





Отличные изменения. Помимо облегчения для заемщиков, нововведение отвечает здравому смыслу. Дело в том, что оценка на момент заключения договора не может и не должна иметь юридического значения, поскольку реальная стоимость имущества будет определяться на момент обращения взыскания (а также в других предусмотренных законом случаях). Стороны никак не связаны в дальнейшем оценкой, указываемой при заключении договора залога; она может меняться в большую или меньшую сторону. Тогда какой смысл считать ее существенным условием с отражением в договоре под страхом признания договора в целом недействительным? На мой взгляд, никакого. Если оценка и нужна банку как некий ориентир, пусть банк сам ее проводит для внутренних целей (на практике независимые оценки все равно перепроверяются и подтверждаются внутренними залоговыми службами банков).





Отменить необходимость в указании оценки в договоре залога следовало бы не только в отношении движимого, но и недвижимого имущества (причины те же, что описаны выше). Кстати, именно из этого исходит Закон Об ипотеке недвижимого имущества, согласно которому условие об оценке недвижимого имущества не является существенным. Вот только новая редакция статьи 307 ГК внесла сумятицу, установив обратное.





Итак, в отношении залога движимого имущества, по меньшей мере, все ясно: оценку не нужно указывать в договоре (если только, конечно, одна из сторон не потребует ее указания).





Правда, для полного внедрения этого послабления нужно еще отменить требование Национального банка о необходимости в кредитном досье такого документа, как отчет независимого оценщика об оценке заложенного движимого имущества на момент предоставления кредита. Иначе получается, что с точки зрения договорных отношений оценка движимого имущества не требуется, но с позиции банковского надзора она пока еще требуется. Потому-то банки из-за опасения привлечения к ответственности пока не спешат отказаться от истребования отчета об оценке.





Уверен, что отмена нацбанковского требования в этой части - это вопрос времени. От этого выиграют все: и банки, и заемщики.



