В частности, правила определяют порядок оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации).

При оформлении и выдаче экспертных заключений по проектам строительства используются собственные информационные системы государственной экспертной организации и палаты аккредитованных экспертных организаций, интегрированные с единым порталом ведомства уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

Данная норма не распространяется на порядок оформления экспертных заключений по градостроительным проектам.

Государственная и аккредитованные экспертные организации в пределах своей компетенции с учетом функционального назначения проектируемого объекта оформляют заключения комплексной вневедомственной экспертизы по технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации, предназначенным для строительства:

1) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения;

2) объектов производственного назначения;

3) инженерных коммуникаций с объектами инфраструктуры;

4) транспортных коммуникаций с объектами инфраструктуры;

5) мостов, мостовых переходов, путепроводов, тоннелей и иных мостовых сооружений;

6) объектов иного назначения, предусматривающего особый режим функционирования или эксплуатацию с ограниченным доступом.

6. Экспертные заключения предусматривают:

1) вводную и описательную части по проекту (технико-экономическому обоснованию или проектно-сметной документации), а также краткую информацию о прилагаемых к проекту обязательных исходных документов (материалов, данных), представленным на экспертизу;

2) анализ и комплексную оценку качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим нормативным правовым актам, требованиям государственных (межгосударственных) нормативов;

3) постановляющую часть с суммирующими рекомендациями и (или) иными выводами, полученными в результате проведенной комплексной вневедомственной экспертизы.

Также изменения внесены в следующие нормативно правовые акты:

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования»

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 306 «Об утверждении Правил создания экспертных комиссий (экспертных групп) и привлечения специалистов (специализированных институтов и организаций) для участия в комплексной вневедомственной и градостроительной экспертизе»

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.