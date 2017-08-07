Обращения туроператоров во время Астана-EXPO выросли на 78%

Только за июнь поступления налогов от сферы услуг увеличились в 2,5 раза.

Выступая на пресс-конференции по поводу двухмиллионного посетителя выставки, председатель правления АО «Национальная компания «Астана-EXPO-2017» Ахметжан Есимов озвучил некоторые цифры, показывающие рост экономической деятельности в столице.





По словам Ахметжана Есимова, кроме интеллектуальной составляющей Экспо дает стране большой мультипликативный эффект. Например, в Астане произошло заметное оживление деятельности во всех сферах экономики. По данным статистики, ввод жилья в столице вырос на 33%, товарооборот на 20%, посещаемость торгово-развлекательных центров увеличилась в два раза. Заметное оживление получил туризм, обращения туроператоров выросли на 78%.





«Мы объявили «открытое небо», благодаря чему количество авиарейсов увеличилось в 1,3 раза, открылись новые рейсы на направления Хельсинки, Будапешт, Варшава, Пекин, Париж и другие мировые столицы и крупные города. Кроме того, увеличилась частота рейсов, - продолжил глава нацкомпании «Астана-Экспо-2017».





Так, по данным перевозчиков, ежедневно в столицу Казахстана порядка 7 тысяч человек прибывают авиа рейсами, 16 тысяч - пассажирским транспортом. Только за июнь поступления налогов от сферы услуг увеличились в 2,5 раза.





«Это хороший показатель: оживление экономики в непростое кризисное время. Кроме поступлений в бюджет, увеличилось количество субъектов МСБ, выросла заработная плата. Выставка «Астана-Экспо-2017» как во время подготовки и строительства, так и во время проведения стала антикризисным проектом с хорошим мультипликативным эффектом. Это предварительные результаты, но две трети пути уже пройдено и мы можем сказать, насколько дальновидным было решение провести Выставку в Астане», - резюмировал Ахметжан Есимов.



