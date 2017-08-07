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Опубликована полная версия видео охоты Путина на щуку

7 августа 2017, 15:35

5 августа пресс-служба Кремля распространила первое видео подводной охоты президента в Туве.

Полная версия видеозаписи о путешествии российского президента Владимира Путина по Южной Сибири опубликована на сайте Кремля в понедельник, 7 августа, передает Lenta.ru.

«В связи с большим интересом к пребыванию Владимира Путина в Тыве фото- и видеоматериалы публикуются в полном объеме», — говорится в сообщении.

Всего опубликовано 35 фото, а также 46-минутное видео и его сокращенная версия длительностью около шести минут. На сайте уточняется, что глава государства занимался подводной охотой с маской, на которую была установлена камера GoPro.

5 августа пресс-служба Кремля распространила первое видео подводной охоты президента в Туве.

За день до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства перед рабочей поездкой в Амурскую область почти два дня провел в Туве, где побывал в труднодоступной тайге, покатался на квадроцикле, искупался в холодном озере и съездил на рыбалку.

«Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге добился своего», — добавил он.

В ходе прямой линии 15 июня российский лидер рассказал, что его самым крупным уловом стала 20-килограммовая щука, которую он поймал во время рыбалки в Туве четыре года назад.


Видео: kremlin.ru

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