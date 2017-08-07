Опубликована полная версия видео охоты Путина на щуку
7 августа 2017, 15:35
5 августа пресс-служба Кремля распространила первое видео подводной охоты президента в Туве.
Полная версия видеозаписи о путешествии российского президента Владимира Путина по Южной Сибири опубликована на сайте Кремля в понедельник, 7 августа, передает Lenta.ru.
«В связи с большим интересом к пребыванию Владимира Путина в Тыве фото- и видеоматериалы публикуются в полном объеме», — говорится в сообщении.
Всего опубликовано 35 фото, а также 46-минутное видео и его сокращенная версия длительностью около шести минут. На сайте уточняется, что глава государства занимался подводной охотой с маской, на которую была установлена камера GoPro.
5 августа пресс-служба Кремля распространила первое видео подводной охоты президента в Туве.
За день до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства перед рабочей поездкой в Амурскую область почти два дня провел в Туве, где побывал в труднодоступной тайге, покатался на квадроцикле, искупался в холодном озере и съездил на рыбалку.
«Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге добился своего», — добавил он.
В ходе прямой линии 15 июня российский лидер рассказал, что его самым крупным уловом стала 20-килограммовая щука, которую он поймал во время рыбалки в Туве четыре года назад.
Видео: kremlin.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871912-05ade8ccc4702407e1e42ef83673af3d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...