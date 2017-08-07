Предпосылки для экономического роста

Инна Еньшина

К 2021 году Казахстан сможет существенно увеличить долю переработки агропродукции за счет модернизации действующих и ввода в эксплуатацию новых предприятий, что позволит снизить импортозависимость и обеспечить потребителей продукцией отечественного производства. Об этом стало известно в ходе совещания в Правительстве, посвященного реализации госпрограммы «Нурлы жол», а также актуальным вопросам развития аграрного сектора.

В рамках программы индустриального развития

Развитие транспортно-логистической и индустриальной инфраструктуры, модернизация систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, развитие инфраструктуры сферы образования, софинансирование проектов с МФО. На реализацию этих направлений госпрограммы «Нурлы жол» в этом году выделено 484,2 млрд. тенге. Как сообщил в ходе совещания Министр национальной экономики Тимур Сулейменов, на 1 июля этого года освоено 126,5 млрд тенге. В частности, в транспортно-логистической сфере на данный момент реализуются такие проекты, как строительство порта Курык, инфраструктуры пассажирского терминала международного аэропорта г. Астаны, вторых путей на железнодорожном участке Алматы-1 - Шу. Также активно ведутся строительно-монтажные работы в рамках создания инфраструктуры СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», на данный проект в этом году выделено 7,7 млрд тенге, полное освоение которых запланировано на ноябрь 2017 года.

При этом медленное освоение средств наблюдается по направлению модернизации систем тепло- и водоснабжения субъектами естественных монополий и в сфере образования (строительство школ). Министр нацэкономики рекомендовал местным исполнительным органам взять данный вопрос на особый контроль.

В свою очередь вице-министр финансов Татьяна Савельева отметила, что проблема освоения средств отчасти связана с долгими процедурами ратификации соглашений по международным займам (проекты в рамках госпрограммы реализуются с участием международных финансовых организаций), а также поздним распределением средств и поздним проведением процедур госзакупок.

- Данная ситуация привела к аккумулированию средств на второе полугодие в объеме 322,5 млрд. тенге. Эта сумма включает и нераспределенные средства МНЭ по проектам с МФО 19,3 млрд. тенге. Здесь есть риск неосвоения, как было указано министром, - сообщила Т. Савельева. - В этой связи с целью усиления мониторинга освоения средств Минфином совместно с администраторами будет проводиться еженедельная работа на портале e-Минфин по аналогии с прошлым годом по средствам, которые были указаны при втором уточнении бюджета. Кроме того, нами уже прорабатываются предложения госорганов по уточнению бюджета текущего года.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек сообщил о ходе реализации автодорожных проектов. Так, на реализацию 22 автодорожных проектов общей протяженностью 4,4 тыс. км из Нацфонда и республиканского бюджета и по линии международных финансовых институтов предусмотрено 356 млрд. тенге. На данный момент по проекту «Центр - Юг» завершена реконструкция участков Астана - Темиртау и Алматы - Капшагай общей протяженностью 275 км, продолжается реконструкция участка Темиртау - Караганда, которую планируется завершить в 2018 году.

По проекту «Центр-Восток» (участки Астана - Павлодар и Семей - Калбатау) с начала реализации введено в эксплуатацию 230 км дорог. В этом году охвачено работами 675 км. По проекту «Центр-Запад» полностью завершена реконструкция дороги Астана - Костанай и участка Актобе - Карабутак - Денисовка. В этом году начинается реконструкция трасс Актобе - Атырау и Атырау - Астрахань.

Также министр сообщил о результатах работы по введению платных дорог.

- Одной из приоритетных задач госпрограммы «Нурлы жол» является введение платности на автодорогах республиканского значения. Всего планируется дополнительно ввести 6,5 тыс. км автодорог в платном режиме. В текущем году мы приступили к монтажу систем взимания платы на дорогах Астана - Темиртау и Алматы - Капшагай. Также во втором полугодии планируется начать монтаж системы на дороге Алматы - Хоргос. К концу года данные участки будут переведены и запущены в платном режиме, - отметил Ж. Касымбек.

Кроме того, в рамках реализации госпрограммы завершено строительство сухого порта с инфраструктурой на приграничной с Китаем территории на базе СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота». Новый столичный железнодорожный вокзал, пассажирский терминал аэропорта Астаны - также проекты, успешно реализованные в рамках госпрограммы «Нурлы жол». Так, новый ж/д вокзал совместно со вторым вокзалом сейчас обслуживают 47 тыс. пассажиров в сутки, что, по словам министра, полностью обеспечивает мощность столичного пассажиропотока, в том числе в период проведения выставки ЭКСПО-2017. С момента ввода нового терминала аэропорта обслужено 227 тыс. пассажиров, его общая пропускная способность - 8,2 млн. пассажиров в год. С начала июля терминал обслуживает международные рейсы 19 иностранных авиаперевозчиков. Введены новые рейсы по направлениям Дели, Варшава, Хельсинки, Будапешт, Пекин, Ереван, Киев, Батуми.

- В сфере модернизации сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в 2017-2018 годах из средств Нацфонда было предусмотрено 53 млрд. тенге. До конца текущего года намечено построить и реконструировать около 700 км сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения. В целом за годы реализации госпрограммы будет построено и реконструировано 1137 км сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, 11 котельных, 11 насосных станций, в том числе за первое полугодие построено и реконструировано 439 км сетей. В результате к концу 2017 года износ сетей должен снизиться с 63 до 60 процентов, - подчеркнул Министр по инвестициям и развитию.

Снизить импортозависимость

Вторым вопросом повестки дня стала работа по созданию карты переработки сельхозпродукции. Данный проект на сегодняшний день является одним из приоритетных - его реализация позволит снизить импортозависимость.

Как отметил Министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, работа над проектом велась в рамках специально созданной рабочей группы, в которую вошли представители перерабатывающих предприятий, НПП «Атамекен», ученые, представители министерств и местных исполнительных органов. В течение четырех месяцев был проведен тщательный мониторинг предприятий, занимающихся сельхозпереработкой, члены рабочей группы посетили практически все комбинаты. В результате была сформирована база данных перерабатывающих предприятий.

- В Казахстане насчитывается 1345 активно работающих предприятий. Учитывая высокую долю импорта, недозагруженные мощности и сырьевой потенциал, определено девять приоритетных линий переработки, которые представляют 435 предприятий. Это переработка молока, мяса, шкуры и шерсти, масличных, зерновых культур, плодовоовощной продукции, сахарной свеклы, картофеля, по которым разработана четкая карта размещения предприятий агропереработки, в том числе по каждой области и в разрезе районов. В основу карты переработки заложено три последовательных принципа. Прежде всего, это дозагрузка существующих мощностей за счет обеспечения доступа к кредитам на пополнение оборотных средств, а также организации сбора сырья через кооперативы. Второе - модернизация 80 действующих предприятий для повышения их конкурентоспособности и эффективности использования имеющихся производственных площадей. Третье - строительство 79 перерабатывающих предприятий, в основном, небольших, в тех регионах, где имеется сырье, а действующие предприятия переработки слишком удалены, - сообщил министр.

В частности, в сфере переработки молочной продукции на данный момент действует 148 предприятий, из которых 41 требует модернизации. К 2021 году планируется построить еще 42 небольших предприятия, в том числе 31 мини-сыроварню. Сейчас действующие предприятия загружены на 60 процентов, к 2021 году данный показатель должен увеличиться до 80 процентов. Строительство новых заводов планируется в Южно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях.

- Главный вопрос - финансирование карты. Было рассмотрено несколько вариантов, и для уменьшения нагрузки на бюджет предлагается наиболее оптимальный вариант - обеспечение доступных кредитов финансовых институтов, прежде всего, БВУ, «Казагро» и «Байтерек». Анализ показывает, что кредитные ресурсы нужны на пополнение оборотных средств, модернизацию и строительство новых предприятий. Мы обсудили такой подход с АФК и банками, в целом они поддерживают проект и готовы принять участие, - отметил А. Мырзахметов.

В Минсельхозе уверены, что реализация карты позволит увеличить объемы валовой продукции переработки с 1,9 до трех триллионов тенге и дополнительно создать более семи тысяч рабочих мест.

Положительно оценивают перспективы реализации проекта и в Союзе пищевых предприятий Казахстана. Как пояснила вице-президент объединения Айжан Наурызгалиева, сейчас потребность населения в овощах отечественного производства удовлетворяется лишь на 30 процентов, очень высок уровень импортозависимости, на переработку идет лишь 15-20 процентов овощей, производимых внутри страны. Именно поэтому так важно развивать перерабатывающую отрасль.

- В настоящее время казахстанская сахарная промышленность производит 90 процентов сахара из сахарного тростника и десять процентов из сахарной свеклы, объем рынка сахара составляет 500 тыс. т. Для того чтобы полностью обеспечить рынок свекловичным сахаром, необходимо вырастить и переработать порядка четырех миллионов тонн сахарной свеклы, - отметила А. Наурызгалиева и выразила уверенность в том, что системные меры по индустриализации агропереработки на 2017-2021 годы окажут положительное воздействие на развитие всей перерабатывающей отрасли и позволят сократить импортозависимость.

Реагировать своевременно

Не менее актуальным вопросом, вынесенным на обсуждение, стало расширение списка психоактивных веществ в рамках борьбы с оборотом наркотиков. МВД уже не раз поднималась данная проблема. Как отметил Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, рынок психоактивных веществ очень широк, практически ежедневно появляются новые виды синтетических наркотиков, для запрета каждого из которых необходимо принимать своевременные меры.

- Механизм введения такого запрета - достаточно длительный процесс. Наш национальный список запрещенных наркотических средств и психотропных веществ утверждается законом, а внесение поправок в него, как известно, требует значительного времени. Это лишает нас возможности незамедлительно реагировать на изменения наркорынка и создает реальные риски широкого распространения новых психоактивных веществ. Изучив международный опыт, рекомендации Международного комитета ООН по контролю над наркотиками и получив соответствующее заключение Конституционного Совета, мы пришли к выводу о возможности утверждения национального списка постановлением Правительства, - пояснил Калмуханбет Касымов.

Разработанным МВД законопроектом вносятся поправки в УК и закон о наркотических средствах, предусматривающие не только закрепление прямой компетенции Правительства по утверждению национального списка, но и компетенции МВД как уполномоченного органа по его разработке. Также национальный список наркотиков и сводная таблица к нему дополняются 88 основными потенциально опасными психоактивными веществами, что позволит охватить весь перечень наркотиков синтетического происхождения, находящихся под контролем в государствах ЕАЭС и Международного комитета ООН по контролю над наркотиками. Кроме того, вводятся новые понятия «аналоги наркотиков» и «заместители атомов водорода». В результате, уверены в МВД, законом о наркотических средствах будет контролироваться оборот не только уже находящихся под контролем наркотиков, но и их видов, появление которых возможно в будущем.

В ходе голосования члены Кабинета министров единогласно поддержали предложенный МВД законопроект.