«Астана» подписала датского велогонщика

Магнус Корт Нильсен (24 года) является универсальным гонщиком, который уверенно чувствует себя в однодневных и классических гонках, а, кроме того, прекрасно выступает в многодневках.

Датский гонщик Магнус Корт Нильсен будет выступать в команде Мирового Тура «Астана». Соглашение на следующие два сезона (2018 и 2019) было подписано между гонщиком и руководством команды, пишет astanaproteam.kz





— Для меня переход в «Астану» в следующем сезоне — это новый вызов, и я надеюсь, что у меня будет шанс проявить себя на больших классических гонках и, конечно же, помочь команде на Гранд-турах. В «Астане» уже есть талантливая группа датских гонщиков, и я с оптимизмом жду возможности выступать рядом с ними, а также с остальными гонщиками команды в 2018 году. Я хотел бы поблагодарить команду Orica-Scott, которая помогала мне в моем профессиональном развитии на протяжении последних трех сезонов, это было отличное время, — рассказал Магнус Корт Нильсен.





Магнус Корт Нильсен (24 года) является универсальным гонщиком, который уверенно чувствует себя в однодневных и классических гонках, а, кроме того, прекрасно выступает в многодневках.





После перехода в профессионалы в 2015 году, Магнус добился целого ряда весомых результатов, среди которых особо стоит отметить две победы на этапах «Вуэльты Испании» (2016), успех на «Классике Альмерии» (2017), победу на этапе «Вуэльты Валенсии» (2017) и недавнее второе место на однодневной гонке Мирового Тура «РайдЛондон — Суррей Классик».





— «Астана» продолжает укреплять свои позиции для сезона весенних классических гонок, и я считаю, что Магнус может стать тем гонщиком, который поможет нам в этом. Сочетание выносливости и мощного финишного рывка — как раз то, что нужно для успеха в классических гонках. Кроме того, в прошлом году Магнус Корт доказал, что способен добиваться успеха и на этапах Гранд-туров, при этом помогая лидеру команды в борьбе за общий зачет. Я рад, что Магнус станет частью «Астаны», — сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.



