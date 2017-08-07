Три миллиона тенге выиграл алматинец в интеллектуальном шоу на Первом канале Евразия

Победители программы, которая каждое воскресенье выходит на Первом канале Евразия, были и раньше, но именно Евгений Иванов забрал максимальную сумму. Дойдя до финала, он понял, что просто не знает ответа на главный вопрос…









- Евгений, поздравляем вас с победой! Казалось, что последний вопрос для вас был тяжелым, так ли это?





- К большому моему стыду, я не смотрел фильм, по мотивам которого был задан вопрос. Поэтому пришлось методом рассуждений как-то выходить. К счастью оказалось так, что я выбрал правильный ответ. Плюс ещё нервы - волнуешься всё равно. Три миллиона – это большая сумма, буду честен.





- Какие ощущения вы сейчас испытываете?





- Я искренне рад, что смог победить! Очень взволнован и малость не верится в это, думаю, что еще много кто победит. Желаю всем участникам удачи и, конечно же, побед.





Ведущий игры «Один на один» Илья Шилкин признаётся, что ему пока ни разу не удалось предугадать, кто из 12-ти участников выйдет в финал.





- Для меня каждая программа, как новая. Вопросы всегда разные и, может быть, человек интеллектуально где-то выше других соперников или ниже. Но есть определённая система и правила игры, иногда выбывают сильные игроки. Бывают такие неожиданные повороты. Когда человек, на первый взгляд, такой спокойный, ничем себя не выдаёт, но, тем не менее, отвечает на все вопросы, идёт очень хорошо, доходит до финала и побеждает. Удивительно!





Чтобы попасть на телевизионное шоу, нужно пройти онлайн игру на сайте www.1na1.kz . Если сыграть успешно онлайн не получилось, смотрите телевизионный эфир на Первом канале Евразия каждое воскресенье в 15:50.



