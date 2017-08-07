Новый «заряженный» BMW M5 рассекретят раньше срока

Не секрет, что мировая премьера нового «заряженного» седана BMW M5 в кузове F90 должна состояться в рамках автосалона во Франкфурте 2017 года.

Как сообщает популярное издание BMWBlog, имеющие достоверные источники в руководстве немецкого автогиганта, «заряженный» седан BMW M5 F90 будет официально рассекречен в ближайшие две недели. Естественно, что баварская марка представит автомобиль в сети.





Отмечается, что в этот день (дата не называется) компания BMW опубликует подробную информацию о техническом оснащении нового «заряженного» M5 (F90), а также опубликует обширную галерею автомобиля.





Хотя, стоит напомнить, что ранее стало известно, что в моторном отсеке высокопроизводительного седана расположен 4,4-литровый бензиновый мотор, способный развивать порядка 600 сил. Тандем двигателю составит новая роботизированная трансмиссия Steptronic и фирменный полный привод. Причём, в зависимости от пожелания водителя, у автомобиля может быть только задний привод.





Ориентировочно, с нуля до первой сотни «заряженный» седан BMW M5 нового поколения F90 сможет «выстреливать» за 3,5 секунды. Какова окажется максимальная скорость автомобиля, пока неизвестно. Впрочем, нам просто необходимо набраться ещё немного терпения! Скоро «все карты будут раскрыты».



