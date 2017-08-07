Следуя международным стандартам

Б. Сатбаев,

судья СМЭС г. Астаны

В системе ратифицированных Казахстаном международных договоров и иных обязательств важное место занимает Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятая 18 декабря 1979 года и вступившая в силу 3 сентября 1981 года. Казахстан присоединился к Конвенции 19 лет назад - в 1998 году.

Принятым 6 октября 1999 года Факультативным протоколом к Конвенции, вступившим в силу 22 декабря 2000 года, предусмотрен механизм направления и рассмотрения индивидуальных жалоб на нарушения Конвенции.

В целях содействия широкому изучению положений Конвенции Верховным Судом принят ряд дополнительных мер. В частности, в 2007 году издан и распространен в местных судах, а также размещен на его сайте Сборник нормативных правовых документов ООН по вопросам равноправия мужчин и женщин. В него включены Заключительные замечания Комитета ООН по СИДО 2007 года, нормативные правовые акты Казахстана по вопросам гендерного равенства и др.

В соответствии с положениями Конвенции государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин в области занятости с тем, чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и женщин равные права, в частности:

- право на труд как неотъемлемое право всех людей;

- право на одинаковые возможности при найме на работу, в том числе применение одинаковых критериев отбора при найме;

- право на свободный выбор профессии или рода деятельности, на продвижение по должности и гарантии занятости, а также на пользование всеми льготами и условиями работы, на получение профессиональной подготовки и переподготовки, включая ученичество, профессиональную подготовку повышенного уровня и регулярную переподготовку;

- право на равное вознаграждение, включая получение льгот, на равные условия в отношении труда равной ценности, а также на равный подход к оценке качества работы;

- право на социальное обеспечение, в частности, в случае ухода на пенсию, безработицы, болезни, инвалидности, по старости и в других случаях потери трудоспособности, а также право на оплачиваемый отпуск;

- право на охрану здоровья и безопасные условия труда, в том числе по сохранению функции продолжения рода.

Для предупреждения дискриминации в отношении женщин по причине замужества или материнства и гарантирования им эффективного права на труд государства-участники принимают соответствующие меры для того, чтобы:

- запретить, под угрозой применения санкций, увольнение с работы на основании беременности или отпуска по беременности и родам или дискриминацию ввиду семейного положения при увольнении;

- ввести оплачиваемые отпуска или отпуска с сопоставимыми социальными пособиями по беременности и родам без утраты прежнего места работы, старшинства или социальных пособий;

- поощрять предоставление необходимых дополнительных социальных услуг с тем, чтобы позволить родителям совмещать выполнение семейных обязанностей с трудовой деятельностью и участием в общественной жизни, в частности, посредством создания и расширения сети учреждений по уходу за детьми;

- обеспечить женщинам особую защиту в период беременности на тех видах работы, вредность которых для их здоровья доказана.

Общие принципы и нормы Конвенции и указанных международных договорных обязательств имплементированы в Конституцию РК и нормативные правовые акты, к числу которых следует отнести законы «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин», «О профилактике бытового насилия», «О профилактике правонарушений», «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе», «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества», «О гражданстве Республики Казахстан», «О системе здравоохранения», «О государственных пособиях семьям, имеющим детей», «О специальных социальных услугах», «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их осуществления».

Ряд кодексов - «О браке (супружестве) и семье», Трудовой кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, УК, УПК, УИК - имеют специальные разделы, отражающие специфику правового регулирования правоотношений, одной из сторон которых является женщина.

В целях реализации положений Концепции и приведения национального законодательства в соответствие с ее нормами государством приняты и продолжают приниматься программные документы, определяющие основные направления развития вопросов гендерного равенства.

В вышеуказанных нормативных правовых актах и программных документах нашли свое закрепление и конкретизацию практически все нормы Конвенции о правах женщин во всех сферах жизни - политической, социальной, экономической, культурной деятельности, образовании, здравоохранении, в сфере трудовых, брачных, семейных и других отношений. В целях недопущения принятия актов, направленных на ограничение или ущемление равных прав и равных возможностей мужчин и женщин, законодательством предусмотрена возможность оспорить их в суде.