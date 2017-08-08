Медицинские услуги в новом формате

Линара Сактаганова

Корпоративное управление и эффективный менеджмент являются приоритетными направлениями модернизации системы здравоохранения в рамках реализации 81-го шага Плана нации «100 конкретных шагов». Переход медицинских организаций на принципы корпоративного управления призван повысить доступность и качество оказываемых услуг.

Об этом было сказано в ходе республиканской конференции на тему: «Развитие менеджмента и корпоративного управления в организациях здравоохранения Республики Казахстан», организованной Министерством здравоохранения РК.

В своем приветственном слове Министр здравоохранения Елжан Биртанов подчеркнул важность внедрения принципов корпоративного управления и эффективного менеджмента в свете реализации 81-го шага программы Плана нации.

На праве хозяйственного ведения

Как сообщил министр, по результатам проводимой работы к концу 2019 года должна завершиться реорганизация государственных медицинских организаций, предусматривающая полный переход госпредприятий в форму государственных предприятий на праве хозяйственного ведения с внедрением принципов корпоративного управления и повсеместное создание наблюдательных советов. Более того, по его словам, в каждом регионе должна быть разработана региональная политика управления человеческими ресурсами, а на уровне медицинских организаций - внедрены эффективные программы управления персоналом.

Е. Биртанов при этом добавил, что в рамках реализации государственной программы «Денсаулык» одним из приоритетных направлений является повышение эффективности управления медицинскими организациями, в том числе развитие корпоративного управления.

- Первый опыт корпоративного управления впервые мы внедряли в клиниках национального медицинского холдинга. На сегодняшний день мы выбрали ряд направлений - создание коллегиальных органов правления в виде совета директоров в акционерных обществах и наблюдательных советов в государственных предприятиях там, где это предусмотрено действующим законодательством. В настоящее время идет активное формирование нового формата наблюдательных советов, в состав которых сегодня привлекаются не только деятели в сфере здравоохранения, но и предприниматели и экономисты. Целью этого является вовлечение общественности в управление медицинскими организациями, и прежде всего обеспечение реального управления рисками и повышение качества менеджмента, - пояснил министр здравоохранения.

Перейти на корпоративное управление

По словам главы ведомства, сегодня бюджет здравоохранения составляет порядка триллиона тенге, большая часть - около 90 процентов - поступает в государственные организации здравоохранения. Так, министр отметил высокую ответственность первых руководителей данных организаций за эффективное управление и использование средств из республиканского бюджета.

- В связи с этим необходимо внедрять корпоративное управление как инструмент обеспечения достижения стратегических целей, - подчеркнул Е. Биртанов. В данном случае подразумеваются разработка и реализация долгосрочных стратегий развития.

Наряду с созданием наблюдательных советов вторым, не менее важным, шагом ведомства стала разработка и внедрение различных политик корпоративного управления.

По словам министра, в прошлом году разработан ряд документов, предусматривающих широкий спектр вопросов - от общих принципов стратегического планирования до политики управления рисками, кадровым персоналом и т.д.

Третье направление предусматривает внедрение служб внутреннего аудита.

- Они создаются не только для контроля финансовой деятельности организации, но и должны в целом обеспечивать объективную оценку деятельности правления по реализации и производственной деятельности и другие аспекты и представлять своевременную информацию членам совета директоров, - уточнил Елжан Биртанов.

Между тем вице-министр здравоохранения Лязат Актаева сообщила о мерах, принимаемых ведомством в рамках внедрения корпоративного управления в медицинских организациях.

По ее словам, для реализации Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы министерством инициировано десять проектов по созданию службы общественного здравоохранения, открытию межсекторального взаимодействия, интеграции всех уровней медицинской помощи вокруг интересов пациентов и др. Тем не менее вице-министр отметила наличие сложностей, препятствующих внедрению корпоративного управления в стране. Так, одной из основных проблем является отсутствие в действующем законодательстве вопросов корпоративного управления в государственных предприятиях.

- Анализ ситуации показал, что в настоящее время в нормативных правовых актах отсутствуют понятие корпоративного управления для государственных предприятий, независимых членов наблюдательного совета, секретаря наблюдательного совета, а также компетенции уполномоченного органа и местных исполнительных органов по внедрению, организации и реализации корпоративного управления в организациях здравоохранения, мотивация членов наблюдательного совета в эффективной работе организаций здравоохранения, - уточнила Л. Актаева.

Второй проблемой вице-министр назвала работу местных исполнительных органов.

- Слабая работа по реализации Плана нации и программы развития здравоохранения «Денсаулык» в части внедрения корпоративного управления, отсутствие активного содействия по предоставлению информации при мониторинге эффективности корпоративного управления, - пояснила она.

Ключевые показатели результативности

Для скорейшего решения проблемных вопросов предлагаются меры по совершенствованию нормативной правовой базы, расширения компетенции уполномоченного органа и местных исполнительных органов по вопросам внедрения корпоративного управления, расширения полномочий наблюдательного совета и т.д.

Также отмечена необходимость усиления активности управлений здравоохранения по переводу организаций в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения и созданию в них наблюдательных советов.

Для измерения результативности данной работы предусматриваются разработка, внедрение и проведение рейтинговой оценки корпоративного управления в организациях здравоохранения.

Л. Актаева отметила, что до 2020 года по новым программам будут переобучены сто процентов менеджеров в системе здравоохранения стратегического и операционного уровня.

По информации Министерства здравоохранения, на сегодня в Казахстане 533 предприятия уже переведены на новую форму собственности (84 процента от всех учреждений, пригодных для реорганизации), 284 из них имеют наблюдательные советы. До конца года планируется преобразование еще 99 предприятий.

- При анализе работы наблюдательных советов в 2017 году выявлено, что количество функционирующих наблюдательных советов, проведших одно и более заседаний во втором квартале, составляет 242. Количество функционирующих не должным образом наблюдательных советов составляет 42. Согласно рейтингу по успешности внедрения корпоративного управления среди регионов лучшие позиции занимают Алматинская, Западно-Казахстанская области и г. Астана. В этих регионах в 2016 году уже более 80 процентов переведены в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, в 70 процентах созданы наблюдательные советы. В аутсайдерах с низким уровнем внедрения или с отсутствием работы по внедрению корпоративного управления отмечено сразу восемь регионов. Наименьший уровень внедрения принципов корпоративного управления в Южно-Казахстанской области, где 15,9 процента организаций переведены, и нет наблюдательных советов, - сообщила вице-министр.

В связи с этим Л. Актаева отметила, что для закрепления ответственности руководителей организаций здравоохранения за достижение ключевых показателей результативности на законодательном уровне будут внесены соответствующие изменения в нормативные правовые акты.

- С целью развития эффективного менеджмента в медицинских организациях разработаны ключевые показатели результативности, основными из них являются: повышение уровня удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг выше 46 процентов, повышение уровня удовлетворенности медицинского персонала условиями труда выше 65 процентов, - подчеркнула спикер.

По ее словам, первоначальное внедрение корпоративной политики управления персоналом охватит 20 процентов медицинских организаций страны. При этом в основу реализации Национальной политики управления кадровыми ресурсами здравоохранения будут заложены такие принципы, как доступность необходимых человеческих ресурсов, надлежащая компетенция работников, отзывчивость человеческих ресурсов на запросы населения, непрерывное профессиональное развитие, продуктивность человеческих ресурсов и социальное признание.

- Это требует кардинального изменения формата работы существующих сейчас отделов кадров с повышением статуса службы управления персоналом, наращиванием потенциала их сотрудников. Следующим шагом должно стать внедрение современных HR-технологий в медицинских организациях, включая этапы планирования, поиска и найма, адаптации и развития, мотивации и стимулирования, оценки персонала. В конечном итоге данные изменения должны обеспечить рост продуктивности работы персонала и всей медицинской организации в целом, - заключила Лязат Актаева.