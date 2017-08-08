Снижая репрессивность наказания

Е. Махметов,

судья САС г. Актобе

Для решения вопросов гуманизации административного законодательства, снижения его чрезмерной репрессивности необходим комплексный подход к вопросам административной ответственности.

Законодательство об административных правонарушениях имеет задачей охрану прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, окружающей среды, общественной нравственности, собственности, общественного порядка и безопасности, установленного порядка осуществления государственной власти и государственного управления, прав и интересов организаций от административных правонарушений, а также предупреждение их совершения.

Несмотря на значимость задач, стоящих перед законодательством об административных правонарушениях, данная отрасль права не имела развития вследствие отсутствия внимания как со стороны юристов и политиков, так и со стороны широкой общественности. Незначительные изменения, вносимые в административное законодательство, в основном были связаны с вопросами усиления административной ответственности, введения в кодекс новых составов административных правонарушений.

Основным толчком для переосмысления роли административного законодательства явились слова Главы государства, прозвучавшие в его Послании народу Казахстана в 2012 году, о необходимости усиления борьбы с «мелкими» правонарушениями и их искоренения, что позволит предотвратить более серьезные преступления.

Инициатива Главы Государства стала фундаментом для выработки стратегии нетерпимости ко всем видам противоправных проявлений. Однако работа, проводимая со стороны государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции, органов правопорядка выявила несоответствие законодательства об административных правонарушениях юридической действительности, что поставило перед законодателем вопросы, связанные с необходимостью реформирования законодательства.

Результатом работы по решению задач, поставленных Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов», стало принятие нового Кодекса РК «Об административных правонарушениях», который содержал в себе ряд новелл, направленных на упрощение производства по делам об административных правонарушениях, исключение бюрократических процедур, загромождавших производство по делу.

Между тем вопросы административной ответственности не претерпели существенных изменений в части снижения ее репрессивности, за исключением отдельных положений, предусматривающих ответственность в сфере предпринимательской деятельности, где имело место снижение размеров административных взысканий, что привело к определенному дисбалансу в вопросах юридической ответственности. Более того, внесенные изменения в части перехода к системе фиксированных размеров административных штрафов, исключения отдельных институтов освобождения от административной ответственности привели к усилению репрессивности административного законодательства.

В своем Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года Н. Назарбаев поставил задачу по гуманизации административного и уголовного законодательства. При этом Главой государства было отмечено, что административные штрафы должны быть справедливыми и соразмерными совершенному правонарушению.

Данная инициатива Президента вызвала широкий интерес не только у юридической общественности и политиков, но и у всего населения в целом. Средства массовой информации, интернет-ресурсы в один голос говорили о «драконовских» размерах административных штрафов и необходимости их снижения.

Однако, на наш взгляд, смягчение административной ответственности путем только снижения размера административных взысканий является недостаточной мерой для решения вопросов исключения чрезмерной репрессивности законодательства об административных правонарушениях и ставит под угрозу решение основных задач, стоящих перед административным законодательством в части защиты прав и свобод граждан и организаций, а также в части предупреждения совершения новых правонарушений.

Прежде всего необходима гармонизация положений Кодекса, определяющих вопросы наложения административных взысканий, с положениями его Особенной части, так как в настоящее время фактически положения Кодекса, определяющие вопросы наложения административных взысканий, не имеют своего практического применения и в большей степени являются декларативными.

Такое положение дел прежде всего вызвано переходом к фиксированному размеру административных взысканий в виде административного штрафа, что исключает индивидуализацию административных взысканий и привело к тому, что в настоящее время практика наложения административных штрафов вызывает обоснованные нарекания со стороны граждан, которые зачастую недовольны несправедливым, на их взгляд, размером административных штрафов.

Введение института фиксированного размера административного штрафа вызвано стремлением законодателя минимизировать коррупционную составляющую административного законодательства, однако меры, направленные на противодействие коррупции, не должны затрагивать интересы граждан в части справедливости наказания за совершенные правонарушения.

Наряду с этим считаем необходимым расширить институт альтернативных видов взысканий для лиц, впервые совершивших административные правонарушения, и усиление ответственности за повторное совершение однородных правонарушений, где как раз более применим фиксированный размер административного штрафа.

Одной из составляющих комплексного подхода к снижению чрезмерной репрессивности административного законодательства может служить возвращение к институту освобождения от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного правонарушения и деятельным раскаянием, что, в свою очередь, может привести к снижению существующего дисбаланса системы юридической ответственности.

В настоящее время уголовное законодательство предусматривает различные возможности освобождения от ответственности по нереабилитирующим основаниям, тогда как в административном законодательстве по указанным основаниям лицо может быть освобождено от ответственности только лишь в связи с примирением сторон. Складывается парадоксальное положение, при котором лицо, совершившее уголовное правонарушение, отличающееся от административного правонарушения повышенным характером общественной опасности, может быть освобождено от ответственности по нескольким основаниям, тогда как за совершение административного правонарушения - только лишь в связи с примирением с потерпевшим.

Введение в Кодекс об административных правонарушениях института сокращенного производства по делу об административном правонарушении, в большей степени направленного на решение вопросов исполнения административных взысканий в виде административного штрафа, в имеющемся виде не решает вопросов снижения репрессивности административного законодательства.

В целях гуманизации административного законодательства необходимо расширить институт сокращенного производства в части его применения к субъектам предпринимательства и должностным лицам, при этом также усилив ответственность за повторное совершение правонарушений.