Т.Сулейменов о влиянии антироссийских санкций: Казахстан готов ко всему
8 августа 2017, 12:57
Ранее о возможном влиянии западных санкций в отношении России предупредил президент РК Нурсултан Назарбаев.
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал влияние антироссийских санкций на экономику Казахстана, передает Казинформ.
«В долгосрочном периоде эти санкции будут иметь определенное влияние на экономику России и соответственно, будучи страной-соосновательницей ЕАЭС, нам также необходимо будет смотреть, какое влияние будет на нас. Допустим, поднимался вопрос по трубопроводам. Трубопровод, который связывает нашу нефть с морями, в частности с Новороссийском, в санкциях не прописан. То есть сами же американские компании, такие как «Шеврон», которые являются инвесторами в Каспийском трубопроводном консорциуме, добились от Конгресса того, чтобы транзитные трубопроводы были исключены из-под санкции. В этой части эффекта на доставку нашей нефти на внешние рынки не будет», - сообщил Тимур Сулейменов журналистам в кулуарах заседания Правительства.
«Что касается возможного ухудшения экономического состояния в России - так было всегда. Мы всегда живем в такой ситуации, когда происходит замедление у другого партнера, к примеру, у Китая. Они росли по 6,9-7%, сейчас предполагается, что 6,3%. Российская экономика и так была, к сожалению, в не лучшей форме. Она два года подряд показывала спад, поэтому мы к этому привыкли. В этом году планируется определенный рост - это уже положительно», - подчеркнул министр.
По его словам, «надо быть готовым, но сгущать краски не хотим».
«Мы не считаем это каким-то чрезвычайным событием. Мы считаем, что эффект будет иметь примерно такой же, как любое повышение или понижение цены на нефть или индекса на металлы, либо снижение экономики в любом из наших стран-партнеров. То есть чего-то экстраординарного, с немедленным эффектом не происходит», - сказал Тимур Сулейменов.
«Мы в рамках министерства с привлечением других коллег — Минфин, Нацбанк — готовы ко всему», - отметил Сулейменов.
Напомним, на встрече с Премьер-Министром о возможном влиянии санкций на Казахстан высказался и Глава государства Нурсултан Назарбаев.
«Я считаю, что Правительство напряженно работает. Я обращаюсь ко всем, до конца года мы должны организованно отработать, чтобы выйти в этом году с хорошими показателями. Существуют риски. Колебания цен на наши энергоносители, сырьевую продукцию. Влияние, возможно, западных санкций в отношении России. Это надо учитывать», - сказал Президент.
В начале августа Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предполагающий введение санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, а также ограничивающий его право на отмену ограничений без одобрения конгресса.
Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода «Северный поток - 2». В законопроекте при этом отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.
Дамир Байманов.
Фото: официальный сайт ЕЭК.
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