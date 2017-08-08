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Утверждены Правила аккредитации иностранных воздушных перевозчиков в Республике Казахстан
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 382 «Об утверждении Правил аккредитации иностранных воздушных перевозчиков в Республике Казахстан» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 3 статьи 81 Закона Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» утверждены Правила аккредитации иностранных воздушных перевозчиков в Республике Казахстан.
В частности, аккредитации подлежат все иностранные перевозчики, планирующие выполнение регулярных пассажирских рейсов в Республику Казахстан (из Республики Казахстан).
Для аккредитации иностранный перевозчик представляет в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации следующие документы:
1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
2) заверенную копию устава иностранного перевозчика;
3) заверенную копию справки об учетной регистрации (перерегистрации) представительства, филиала или справки о государственной регистрации (перерегистрации) генерального агента;
4) заверенную копию положения о представительстве, филиале иностранного перевозчика в Республике Казахстан, либо устава генерального агента;
5) заверенные копии заключенного на соответствующий финансовый год договора на аэропортовое обслуживание, агентских договоров в Республике Казахстан;
6) заверенную копию доверенности на главу представительства, филиала иностранного перевозчика, либо на генерального агента;
7) программу авиационной безопасности эксплуатанта гражданского воздушного судна;
8) гарантийное письмо о передаче сведений в уполномоченные органы об оформленных и (или) забронированных билетах авиапассажиров осуществляющих полеты в/из Республики Казахстан;
9) заверенную копию свидетельства эксплуатанта и связанных с ним эксплуатационных спецификаций;
10) заверенные копии свидетельств о регистрации всех воздушных судов, на которых планируется выполнение полетов в Республику Казахстан. При аренде воздушного судна с экипажем согласование уполномоченного органа в сфере гражданской авиации государства эксплуатанта с указанием эксплуатанта, который осуществляет руководство полетами воздушного судна;
11) заверенную копию сертификата летной годности всех воздушных судов, на которых планируется выполнение полетов в Республику Казахстан;
12) заверенную копию страхового полиса гражданской ответственности иностранного перевозчика перед пассажирами и третьими лицами;
13) копию письма, подтверждающего назначение иностранного перевозчика на выполнение регулярных рейсов в Республику Казахстан.
Рассмотрение документов об аккредитации осуществляется уполномоченным органом в сфере гражданской авиации в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их поступления.
Уполномоченный орган в сфере гражданской авиации проверяет полноту представленных документов и в случае установления факта неполноты представленных документов дает письменный мотивированный отказ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов.
По результатам рассмотрения документов уполномоченным органом в сфере гражданской авиации выдается иностранному перевозчику Свидетельство согласно приложению 2 к настоящим Правилам, либо дается мотивированный отказ.
Основанием для отказа в выдаче свидетельства об аккредитации являются:
1) непредставление либо неполное представление документов по перечню в соответствии с пунктом 4 Правил;
2) наличие недостоверных сведений либо сведений (документов) с истекшим сроком действия в представленных уполномоченному органу в сфере гражданской авиации документах.
Решение уполномоченного органа в сфере гражданской авиации об отказе в аккредитации иностранного перевозчика может быть обжаловано в суде.
Иностранный перевозчик за 30 (тридцать) рабочих дней до окончания срока действия ранее выданного Свидетельства обращается в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации для получения Свидетельства в порядке установленными настоящими Правилами.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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