В соответствии с пунктом 3 статьи 81 Закона Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» утверждены Правила аккредитации иностранных воздушных перевозчиков в Республике Казахстан.

В частности, аккредитации подлежат все иностранные перевозчики, планирующие выполнение регулярных пассажирских рейсов в Республику Казахстан (из Республики Казахстан).

Для аккредитации иностранный перевозчик представляет в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации следующие документы:

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) заверенную копию устава иностранного перевозчика;

3) заверенную копию справки об учетной регистрации (перерегистрации) представительства, филиала или справки о государственной регистрации (перерегистрации) генерального агента;

4) заверенную копию положения о представительстве, филиале иностранного перевозчика в Республике Казахстан, либо устава генерального агента;

5) заверенные копии заключенного на соответствующий финансовый год договора на аэропортовое обслуживание, агентских договоров в Республике Казахстан;

6) заверенную копию доверенности на главу представительства, филиала иностранного перевозчика, либо на генерального агента;

7) программу авиационной безопасности эксплуатанта гражданского воздушного судна;

8) гарантийное письмо о передаче сведений в уполномоченные органы об оформленных и (или) забронированных билетах авиапассажиров осуществляющих полеты в/из Республики Казахстан;

9) заверенную копию свидетельства эксплуатанта и связанных с ним эксплуатационных спецификаций;

10) заверенные копии свидетельств о регистрации всех воздушных судов, на которых планируется выполнение полетов в Республику Казахстан. При аренде воздушного судна с экипажем согласование уполномоченного органа в сфере гражданской авиации государства эксплуатанта с указанием эксплуатанта, который осуществляет руководство полетами воздушного судна;

11) заверенную копию сертификата летной годности всех воздушных судов, на которых планируется выполнение полетов в Республику Казахстан;

12) заверенную копию страхового полиса гражданской ответственности иностранного перевозчика перед пассажирами и третьими лицами;

13) копию письма, подтверждающего назначение иностранного перевозчика на выполнение регулярных рейсов в Республику Казахстан.

Рассмотрение документов об аккредитации осуществляется уполномоченным органом в сфере гражданской авиации в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их поступления.

Уполномоченный орган в сфере гражданской авиации проверяет полноту представленных документов и в случае установления факта неполноты представленных документов дает письменный мотивированный отказ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов.

По результатам рассмотрения документов уполномоченным органом в сфере гражданской авиации выдается иностранному перевозчику Свидетельство согласно приложению 2 к настоящим Правилам, либо дается мотивированный отказ.

Основанием для отказа в выдаче свидетельства об аккредитации являются:

1) непредставление либо неполное представление документов по перечню в соответствии с пунктом 4 Правил;

2) наличие недостоверных сведений либо сведений (документов) с истекшим сроком действия в представленных уполномоченному органу в сфере гражданской авиации документах.

Решение уполномоченного органа в сфере гражданской авиации об отказе в аккредитации иностранного перевозчика может быть обжаловано в суде.

Иностранный перевозчик за 30 (тридцать) рабочих дней до окончания срока действия ранее выданного Свидетельства обращается в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации для получения Свидетельства в порядке установленными настоящими Правилами.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.