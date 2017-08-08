14 августа в Астане состоится Конференция по проекту нового Налогового кодекса

Уважаемые налогоплательщики!

Департамент государственных доходов по г. Астана сообщает, что 14 августа 2017 года в 9 часов по адресу: г. Астана, ул. Бейбетшилик 1/1, Концертный зал «Астана» (Конгресс-Холл) состоится Конференция по проекту нового Налогового кодекса.

Просим принять активное участие в данном мероприятии.

Вход свободный.

Программа конференции «О проекте нового Налогового кодекса»: