14 августа в Астане состоится Конференция по проекту нового Налогового кодекса
Уважаемые налогоплательщики!
Департамент государственных доходов по г. Астана сообщает, что 14 августа 2017 года в 9 часов по адресу: г. Астана, ул. Бейбетшилик 1/1, Концертный зал «Астана» (Конгресс-Холл) состоится Конференция по проекту нового Налогового кодекса.
Просим принять активное участие в данном мероприятии.
Вход свободный.
Программа конференции «О проекте нового Налогового кодекса»:
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09.00 - 09.05
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Вступительное слово
Первый вице-министр национальной экономики РК - Даленов Руслан Ерболатович
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09.05- 09.20
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Налоговая политика в новом Налоговом кодексе
Директор департамента МНЭ РК - Амрин Азамат Кеменгерович
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09.20 - 09.35
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Налоговое администрирование в новом Налоговом кодексе
Директор департамента КГД МФ РК - Жулмухамбетов Кайрат Басгараевич
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09.35 - 09.50
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Обсуждение, вопросы-ответы
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09.50 - 10.05
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Налогообложение недропользователей
КГД МФ РК - Кудабаев Шафкат Серикович
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10.05 - 10.20
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Обсуждение, вопросы-ответы
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10.20 - 10.35
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Совершенствование НДС. Контрольный счет НДС
КГД МФ РК - Сагнаев Ерлан Ермекович
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10.35 - 10.50
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Обсуждение, вопросы-ответы
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10.50 - 11.05
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Налогообложения МСБ и АПК
Директор департамента МНЭ РК - Амрин Азамат Кеменгерович
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11.05 - 11.20
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Обсуждение, вопросы-ответы
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11.20 - 11.35
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Внедрение стандартов BEPS
МФ РК - Муханова Мариям Султановна
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11.35 - 11.50
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Обсуждение, вопросы-ответы
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