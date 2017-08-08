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14 августа в Астане состоится Конференция по проекту нового Налогового кодекса

Уважаемые налогоплательщики!

Департамент государственных доходов по г. Астана сообщает, что 14 августа 2017 года в 9 часов по адресу: г. Астана, ул. Бейбетшилик 1/1, Концертный зал «Астана» (Конгресс-Холл) состоится Конференция по проекту нового Налогового кодекса.

Просим принять активное участие в данном мероприятии.

Вход свободный.

Программа конференции «О проекте нового Налогового кодекса»:

09.00 - 09.05

Вступительное слово

Первый вице-министр национальной экономики РК - Даленов Руслан Ерболатович

09.05- 09.20

Налоговая политика в новом Налоговом кодексе

Директор департамента МНЭ РК - Амрин Азамат Кеменгерович

09.20 - 09.35

Налоговое администрирование в новом Налоговом кодексе

Директор департамента КГД МФ РК - Жулмухамбетов Кайрат Басгараевич

09.35 - 09.50

Обсуждение, вопросы-ответы

09.50 - 10.05

Налогообложение недропользователей

КГД МФ РК - Кудабаев Шафкат Серикович

10.05 - 10.20

Обсуждение, вопросы-ответы

10.20 - 10.35

Совершенствование НДС. Контрольный счет НДС

КГД МФ РК - Сагнаев Ерлан Ермекович

10.35 - 10.50

Обсуждение, вопросы-ответы

10.50 - 11.05

Налогообложения МСБ и АПК

Директор департамента МНЭ РК - Амрин Азамат Кеменгерович

11.05 - 11.20

Обсуждение, вопросы-ответы

11.20 - 11.35

Внедрение стандартов BEPS

МФ РК - Муханова Мариям Султановна

11.35 - 11.50

Обсуждение, вопросы-ответы


8 августа 2017, 16:24
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов по г. Астана

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