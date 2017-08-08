Китаец перевозил в сумке человеческие руки

На автобусной остановке в китайской провинции Гуйчжоу был задержан мужчина, в багаже которого оказались ампутированные человеческие руки. По данным South China Morning Post, сотрудники службы безопасности обнаружили конечности во время проверки багажа сканером , передает , передает Росбалт





Как оказалось, 50-летний мужчина вез в сумке конечности, которые принадлежат его брату. Родственник задержанного некоторое время назад в результате несчастного случая получил сильный удар током, и ему ампутировали обе руки. Он до сих пор находится в больнице, а пока попросил брата отвезти руки в их родную деревню на хранение.





Ампутированные конечности решено было сохранить, так как по китайским традициям, тело человека нужно хоронить или кремировать целиком, чтобы он обрел покой.





Брат необычного пассажира подтвердил его слова, и мужчину отпустили.



