Полицейские накажут автора скандального ролика с младенцем на окне BMW

Ролик, который называется «Нет места», был опубликован еще год назад, но зеленогорцы начали обсуждать видео на выходных.

Житель Зеленогорска Красноярского края вызвал бурю эмоций у посетителей местных пабликов опасными трюками с маленьким ребенком. Полиция уже начала проверку , передает , передает Росбалт





Мужчина разместил в соцсети видеоролик, где видно, как водитель за рулем BMW сажает младенца на окно автомобиля и, держа его рукой, уезжает по трассе. Ролик, который называется «Нет места», был опубликован еще год назад, но зеленогорцы начали обсуждать видео на выходных.





На странице этого же мужчины есть фотография, на которой мужчина стоит на краю крыши и держит грудного ребенка за ногу на вытянутой руке. Снимок называется «Посмотри на этот мир под другим углом».





На других фото мужчина стоит на ограждении балкона, висит головой вниз, держась ногами за канат, делает кувырок через большой костер, а также ложится у муравейника и позволяет насекомым ползать по лицу.





Как сообщили в пресс-службе ОМВД Зеленогорска, по данному факту полицейские проводят проверку.







