С 1 января 2018 года вводятся новые формы финансовой отчетности

В соответствии с подпунктом 18-1) пункта 5 статьи 20 Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона РК «О государственной статистике» приказом Министра финансов РК от 28 июня 2017 года № 404 с 1 января 2018 года утверждается перечень годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций), в который включены:

форма «Бухгалтерский баланс» (приложение 2 к приказу);

форма «Отчет о прибылях и убытках» (приложение 3 к приказу);

форма «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)» (приложение 4 к приказу);

форма «Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)» приложение 5 к приказу);

форма «Отчет об изменениях в капитале» (приложение 6 к приказу).

Следует отметить, что к каждой форме финансовой отчетности приводятся пояснения по их заполнению.

После вступления в действие данного приказа признается утратившим силу приказ Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 143 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)».