Директор Института сейсмологии: Причин для паники нет

До территории Казахстана дошло только два слабых афтершока.

Землетрясение, произошедшее на территории Китая, находится в состоянии спада. Причин для паники у жителей Казахстана нет. Об этом Об этом Zakon.kz сообщил директор ТОО "Институт сейсмологии" Анвар Боранбаев.





По его словам, на данный момент на территории Китая зарегистрировано более 40 афтершоков, из них до Казахстана дошло всего два.





"Чувствительные толчки были зарегистрированы в 5:28 и 6:25 на территории Казахстана. По большему счету толчки пошли на спад", - сообщил Боранбаев. - Такие землетрясения ощущались и в 2011, и в 2013, три месяца назад было зарегистрировано трехбалльное землетрясение".





Анвар Боранбаев заявил, что причин для паники нет. Так, толчки силой от 1 до 4 баллов считаются слабыми и умеренными. От 5 до 8 баллов - сильными. Землетрясения от 9 баллов и выше приводят к катастрофическим последствиям. Он также отметил, что каждые 15 минут Институт сейсмологии получает обновленную информацию.





Помимо этого директор Института сообщил, что в этом году активность земной поверхности повышенная.





"На сегодняшний день энергия от землетрясений с 2001 по 2017 год перекрыла все землетрясения, которые произошли в XX веке по всему миру", - отметил Боранбаев.





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