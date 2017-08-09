В Казахстане у каждой многоэтажки может появиться паспорт
9 августа 2017, 16:13
Принимать новые дома в эксплуатацию станут только после расчета долей будущих жильцов в общем имуществе.
В республике разработали концепцию законопроекта, который призван упорядочить сферу жилищных отношений. Среди новшеств, предлагаемых разработчиками документа, — внедрение единой республиканской информационной системы жилищно-коммунальной сферы и обязательная регистрация каждого многоквартирного жилого дома в качестве объекта кондоминиума, сообщает YK-news.kz.
Если концепцию возьмут за основу будущего закона, то жильцы каждой многоэтажки должны будут зарегистрировать свой дом в качестве общего имущества. Сейчас такой документ есть только у каждого третьего многоквартирного дома в стране. Акиматы, в свою очередь, планируют наделить функциями по изготовлению идентификационных документов на земельный участок под объектом кондоминиума и прилегающую территорию по аналогии с техническими паспортами домов.
Чтобы пресечь неэффективную и непрозрачную деятельность КСК, авторы концепции предлагают внедрить специальную информационную систему. Она позволит уведомлять всех участников кондоминиума о собрании, вести протоколы и подсчитывать голоса. Кроме того, функции по содержанию общего имущества планируется передать от КСК, которые выполняют их сейчас, сервисным компаниям.
Более подробная информация о предстоящих изменениях станет известна после того, как законопроект доработают и опубликуют для общественного обсуждения.
Фото: Виктор Абакумов
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