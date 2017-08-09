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Карагандинец стал свидетелем того, как патрульные за 2 минуты 3 раза нарушили ПДД

9 августа 2017, 16:17

Он просит наказать полицейских.

Видео нарушения правил дорожного движения водителем патрульной машины появилось в паблике Общества содействия автомобилистам. Карагандинец утверждает, что стал свидетелем того, как полицейские ровно за две минуты три раза нарушили ПДД, сообщает NV.

За две минуты три раза нарушает правила дорожного движения: 1. При повороте с улицы Газалиева на улицу Ермекова не включает поворотник; 2. При перестроении с полосы в полосу также не включает поворотник; 3. Регулируемый пешеходный переход проезжает на красный свет, — комментирует водитель. — Еще удивляет то, что проезжает мимо женщины, переходящей дорогу в неположенном месте, даже не сделав ей замечание.

Водитель просит департамент внутренних дел обратить внимание на этот ролик и наказать полицейского.


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