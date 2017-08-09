Полиция выясняет обстоятельства избиения ребенка женщиной на площадке в Темиртау

При любом исходе расследования с женщиной будет проведена беседа, - отметили в полиции.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства избиения женщиной малолетней девочки на детской площадке в Темиртау, передает передает Today.kz





Выяснилось, что ударившая ребенка женщина - 26-летняя жительница Темиртау. Родители девочки написали заявление о привлечении ее к ответственности. Ребенок направлен на прохождение судмедэкспертизы, по итогам которой будет принято процессуальное решение.





В ДВД добавили, что при любом исходе расследования с женщиной будет проведена беседа о недопустимости применения физического, либо психологического насилия в отношении малолетнего лица и в отношении граждан в целом.





Напомним , видеозапись происшествия выложили в соцсетях. На кадрах видно, как женщина в халате подошла к ребенку и начала ругать ее. Затем она несколько раз замахнулась, после чего ударила ребенка.





"Молодая женщина на видео "воспитывает" мою дочь. Этой женщине не понравилось, что моя дочь, сильно каталась на качели.Это произошло 4 июля в 20-30 вечера на детской площадке по адресу - пр. Республики, 103. Такое "воспитание" детей, по этому адресу происходит не в первый раз. Уже несколько раз от разных мам с этого двора, были заявления в полицию на рукоприкладство по отношению к их детям, но уже четвёртый год ни чего не меняется. Поэтому я и решилась выложить это видео в сеть", - написала мама ребенка в описании к видеозаписи.





Пользователи Сети резко осудили поступок женщины.





Аделя Васильева.



