В КЧС прокомментировали позднюю SMS-рассылку о землетрясении

В Алматы при ЧС существует два алгоритма по оповещению населения.

После утреннего землетрясения в Алматы многие пользователи Сети были недовольны тем, что SMS-рассылка фактически пришла после толчков. В Комитете по ЧС МВД РК прокомментировали и объяснили процедуру текстовой рассылки, сообщает сообщает Zakon.kz





Сообщается, что в Алматы при ЧС существует два алгоритма по оповещению населения: первый предполагает информирование населения с включением сигнально-речевых установок и электросирен "Внимание всем!" с передачей соответствующих сообщений через СМИ и SMS-сообщений. Второй алгоритм – оповещение с передачей соответствующих сообщений через СМИ и SMS-сообщений без задействования специальных сигнально-речевых установок.





"Сегодня утром руководством ДЧС было принято решение по оповещению населения с помощью второго алгоритма. Оно было принято на основе проведённого мониторинга. По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на партулируемых участках выявлено не было, все гидротехнические сооружения прослеживались, от наблюдателей гидропостов была получена оперативная информация о том, что ситуация стабильная. Чтобы не сеять среди населения панику, учитывая ранний час, было принято решение по оповещению без задействования электросирен ", - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.





Он также проинформировал, что по технологии сотовых операторов существующая система трансляции текстовых SMS-сообщений не позволяет осуществить мгновенную рассылку. Примерно от 20 до 40 минут занимает выборка абонентов из базы, которые были идентифицированы на данной территории за последние 15-30 дней. Доставка SMS-сообщений в течение часа составляет в среднем от 200 000 до 350 000 абонентов. Такова существующая на сегодняшний день технология.





Существующую систему SMS-рассылки следует рассматривать как инструмент для информирования населения, а не для экстренного, мгновенного оповещения. Сегодня отсутствует какая-либо технология, которая может предсказывать землетрясения, именно поэтому необходимо изучение правил поведения при ЧС.





Отмечается, что на сегодняшний день в мире отсутствует система достоверного прогнозирования землетрясений. Никто не может сказать достоверно, когда и где произойдет землетрясение. Именно поэтому необходимо изучать правила поведения при землетрясении, необходимо регулярно пополнять свой багаж знаний о том, как действовать в том или ином случае.





Что нужно делать при землетрясении?





Необходимо выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь. При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) в помещении на втором этаже и выше не рекомендуется покидать помещение. Нужно встать в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны или лечь в ванну. Для защиты от падающих предметов и обломков нужно залезть под кровать или стол. Необходимо держаться подальше от окон и тяжелой мебели. Ни в коем случае не стоит пользоваться лифтом.

На улице рекомендуется отойти на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходить к оборванным электрическим проводам, не бегать вдоль зданий и не входить в них.

Находясь в автомобиле оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Во время землетрясения редкой причиной человеческих жертв бывает движение почвы. Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

- обрушение отдельных частей зданий; - падение битых стекол; - оборванные электропровода; - падение тяжелых предметов в квартире; - пожары; - неконтролируемое поведение людей при панике.



