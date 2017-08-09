В ЦОНах южной столицы проводят консультации по религиозным вопросам

Сегодня одной из самых больших угроз для общества является распространение идеологии религиозного экстремизма и терроризма.

Деструктивные религиозные течения представляют угрозу не только общественной безопасности, но и материальному и психологическому состоянию наших сограждан.

С целью обезопасить граждан от влияния сектантов и экстремистов «Центр изучения и анализа» при Управлении по делам религий г. Алматы проводит разъяснительные работы в формате общественной приемной.





9 августа получить квалифицированную консультацию по вопросам религии смогли посетители ЦОНа Жетысуского района. За время проведения акции за помощью к юристу, теологу и священнослужителю обратились более двух десятков жителей района. Подобные акции на базе ЦОНов в Алматы проводятся уже второй месяц подряд, необходимую консультацию и профессиональную помощь получили более 1348 человек. До конца текущего месяца планируется организация общественных приемных в Центрах обслуживания населения Турксибского и Наурызбайского районов.

«Цель акции заключается в том, чтобы не сидеть в офисах, а выходить к людям и доносить до них различия между сектой и религией. Борьба с экстремизмом в Казахстане, после прошедших в Актобе и Алматы событий, на особом счету. Мы приглашаем специалистов - религиоведов, психологов, священнослужителей, чтобы они объяснили, в чем суть, и помогли не заблудиться. Религиозная грамотность - это барьер, который поможет бороться с экстремизмом», - сказал руководитель отдела организационно-разъяснительной и профилактической работы "Центра изучении и анализа" Турсын Кудайкулов.





«Мы проводим подобную акцию, чтобы оказать людям квалифицированную помощь в вопросах религии. Специалисты помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за проблем религиозного характера, дают качественную информацию о манипулировании сознанием через призму религии и оказывают методическую поддержку для лиц, желающих повысить свою религиозную грамотность. Помимо консультации, мы раздаем информационные буклеты о влиянии деструктивных течений. Люди подходят к нам и говорят, что одобряют то, чем мы занимаемся», - сказал главный эксперт «Центра изучения и анализа» Нурислам Исмаил.

Наиболее популярными вопросами у обратившихся были вопросы касательно того, как начать читать намаз, какова религиозная обстановка в Казахстане и какие меры принимаются по предотвращению экстремизма и терроризма в мире.

Специалисты в один голос заявляют, что при встрече с членами псевдорелигиозных групп не стоит вступать в диалог с их проповедниками. Рекомендуют не брать брошюры, листовки и религиозные журналы и отказаться от посещения собраний религиозных организаций.

«Если вы все же решите посетить такое собрание, то сообщите об этом родным и близким, ни в коем случае не идите один. Если на собрании вас попытаются разделить, то лучше покиньте его незамедлительно», - говорится в информационном буклете.



