Два министерства наградили авторов лучших футуристических сочинений о Казахстане

Награждение победителей общереспубликанского конкурса сочинений-эссе на тему «Я и мой Казахстан в 2025 году» состоялось в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В роли организаторов конкурса выступили сразу два ведомства - Министерство национальной экономики РК и Министерство образования и науки РК.

Участники конкурса должны были представить свое видение того, какой наша страна будет в недалеком будущем. В общей сложности на конкурс поступило более 100 эссе из разных регионов страны на казахском, русском и английском языках.

В результате было отобрано 27 лучших работ. 10 школьников заняли призовые места и получили благодарственные письма, а также билеты на посещение Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

«Стратегический план 2025 - это та дорожная карта, по которой мы должны идти к целям. То, как мы сможем это сделать, будет определять, в какой стране нам с вами жить. Вы представляете следующее поколение, соответственно, вы - совершенно новые люди. И без того, чтобы услышать, как вы видите нашу страну в 25 году, мы, конечно, не могли написать этот документ», - сказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

В представлении призера конкурса из Павлодара Софьи Нурекеновой Казахстану в будущем будет отведена роль культурной столицы Азиатского континента.

«Я попыталась описать, каким я вижу Казахстан в 2025 году. Я представила его развитие в нескольких сферах. В социальной сфере, образования, культурной сфере. Я считаю, что в будущем в Казахстане будет использоваться как можно больше технологий. Казахстан станет чем-то вроде культурной столицы Азии», - сказала она.

«Главная мысль моего эссе - это то, что у Казахстана есть многие возможности, чтобы реализовать свои планы, чтобы продвинуться вперед», - говорит в свою очередь призер из Астаны Дана Оспанова.

Конкурс школьных эссе проводился в 2 тура: региональный и республиканский. Прошедшие во второй тур работы оценивала специальная комиссия по таким параметрам, как логика и образность суждений, аргументированность оценок и выводов, оригинальность идеи и подачи, эмоциональность и искренность, обоснованность и содержание. Финалисты в своих работах поделились собственным видением развития страны, опираясь на исторические факты и личное мировоззрение.