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Виновница смертельной аварии в парке Первого президента лечится в одной из частных клиник Актобе

10 августа 2017, 00:46

Расследование ДТП, в котором погибла 18-летняя Сюзанна Гамидова идет уже больше месяца.

Виновница смертельной аварии в парке Первого президента лечится в одной из частных клиник Актобе, пишет Timeskz.kz.

Напомним, вечером 7 июля в парке Первого президента кроссовер на большой скорости наехал на двух пешеходов, в результате чего девушка скончалась на месте, а водитель и еще один пешеход попали в больницу.

По сообщению пресс-службы ДВД Актюбинской области 19-летнюю водительницу внедорожника уже выписали из БСМП.

- На данный момент она проходит реабилитационное лечение в одной из частных клиник, - передают в пресс-службе. По данному делу назначено ряд дополнительных экспертиз, результаты которых станут известны в ближайшее время. После чего станет ясно, какая мера пресечение будет принята в отношении девушки.

Как отметили полицейские, к концу недели результаты будут известны.

Ранее отмечалось, что девушка-водитель получила права в марте этого года.


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