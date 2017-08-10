Костанайцы недовольны современными остановочными павильонами

Во время капитального ремонта главной артерии Костаная вдоль проспекта Абая появляются новые тротуары и карманы на остановках. Старые остановочные павильоны меняют на новые, передает корреспондент Alau.kz.





Как объясняют в городском отделе ЖКХ, в Костанае появились 45 сооружений. Установкой и обслуживанием занимается три организации: АБЗ плюс, Вескор и Таза Жол.





«Сам внешний вид остановочных павильонов старались подглядеть в городах республиканского значения — Астана, Алматы, чтобы они радовали глаз наших жителей, были современными и были удобными»,- рассказывает и.о. руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей Тарасов.





На новые сооружения из городского бюджета выделено 45 млн тенге. Стоимость одного павильона 1 млн тенге. Костанайцы от новых современных остановок не в восторге. Они считают, что летом от парящего солнца они не укроют. Что говорить о дождливой и ветреной погоде.









«Ужасные остановки. Вот сидишь, а в спину дует и вся спина мокрая. Что это за дела?»,- спрашивает Вера Калюжная.









«Они ни от чего не защищают. Тут проветривается. Если будет идти дождь сильнее сегодняшнего, с сильными порывами ветра, всё будет задувать и на нас»,- считает Артур Калачиков.





Сколько людей, столько и мнений, считает Алексей Тарасов. У него на этот счет своя точка зрения.









«Давайте не будем забывать, что остановочный павильон — это место, где наше население кратковременно ждёт общественный транспорт. К слову, на сегодня в Костанае общественный транспорт работает без сбоев, графики движения выдерживаются»,- отмечает Алексей Тарасов.





Новые современные остановочные павильоны появились не только на проспекте Абая. Обновили остановки на улицах Тәуелсіздік, Гашека и Бородина. Стоит отметить, стеклянные павильоны могут не только спасать пассажиров от непогоды, но и приносить доход. Планируется продавать бизнесменам рекламные места. А пока их заполняют социальной информацией.



