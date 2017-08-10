Тренер «Канело» рассказал, как он собирается победить Головкина
10 августа 2017, 07:34
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе
Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) Эдди Рейносо прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
— Это будет очень тяжелый бой, но, вместе с тем, благодаря стилям этих двух боксеров это будет и великий бой — можно гарантировать это. Мы разрабатываем варианты, как победить Головкина. У него есть несколько недостатков — они всегда были. Мы отметили для себя эти моменты и с нетерпением ждем 16 сентября, чтобы использовать их. Мы хорошо его изучили, но продолжаем работать над этим, — сказал Рейносо.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе
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