Семья или карьера: что важнее для казахстанской женщины?

В мире сложилось так, что мужчине отводилась роль добытчика и кормильца, а женщинам - роль хранительницы очага. Роли смешались, все чаще мужчины становятся домохозяинами и воспитывают детей, а женщины строят карьеру и зарабатывают деньги.





Все чаще женщины, как в мире, так и в Казахстане занимают высокие руководящие посты, становятся лучшими в некогда мужских сферах деятельности. Некоторые все также посвящают свою жизнь созданию семьи. Но, как показывает практика, в нашем обществе в основном универсалы, которые хороши как в работе, так и в семье.





На вопрос о том, что важнее для женщин Казахстана - семья или карьера, пытаются ответить эксперты, специалисты и просто женщины.





Ляззат Калтаева - депутат, председатель Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак»





- Я выбираю и семью, и карьеру. Я депутат маслихата акимата Алматы, председатель Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак», член Национальной комиссии по делам женщин, пользователь коляски и мама, а по вечерам домохозяйка. На мой взгляд, можно и нужно совмещать. У многих женщин, которые делают себе карьеру, есть планы и на семью. Они хотят быть женами, мамами, хозяйками очага. Сейчас у женщин больше возможностей реализовать себя, получить хорошее образование. Они чувствуют себя полезными и вкладывают свои силы в создание чего-то важного. У каждого свой выбор. Я считаю, что большей ценности, чем семья, у женщин нет.





Нина Жмеренецкая - актриса театра и кино





- Все зависит от индивидуальных особенностей женщины. Каждая женщина взрослея стоит перед выбором, семья или карьера. Выбирать, нужно учитывая свои способности и желания. Быть матерью это огромный талант, если у нее есть к этому способности, и она делает правильный выбор, то становится счастливым человеком. Волевые, сильные женщины с лидерскими качествами, как правило, выбирают карьеру. Если у них лежит сердце к этому, то нужно выбирать карьеру. В нашем обществе много и таких женщин, которые могут совмещать и строительство карьеры, и создание семьи, считаю что это самые счастливые женщины. Самое сложно - это сделать правильный выбор. Для того, чтобы совмещать эти два пути, должна быть некая материальная обеспеченность. Женщина может создать эту материальную базу и сама, но тогда рождение детей нужно несколько отложить. Мое субъективное мнение, женщина должна обеспечить себя и своих детей материально сама, не надеясь на своего будущего супруга. Думаю, человек будет счастлив, если он реализует себя полностью и тем и другим.





Людмила Куроедова - психолог





Если брать в большинстве, то женщины у нас и в семье, и в работе. Из той практики, которую я имею, могу сказать, что в основном выбравшие карьеру женщины к 30 годам меняют свои установки и хотят завести семью. Такую же тенденцию менять свои установки имеют и те, кто выйдя за муж, родив детей и посвятили себя семейной жизни. Не смотря на то, что их обеспечивает муж, у них есть внутренняя потребность состояться как специалист, реализовать себя в социуме. Есть категория женщин, которые совмещают и работу, и семью. Им сложно, но тем не менее они это делают. Сегодня женщинам реализовать себя в деятельности помогает и образование, и открывшиеся перед ними возможности. У нас нет такого, чтобы была только одна направленность. Есть маленький процент женщин, которые счастливы посвятив себя только карьере или только семье.





Тимур Айсаутов - социолог, директор исследовательского центра «Даму»





- Для подавляющего большинства казахстанских женщин при всей напирающей глобализации, без сомнения, главным остается семья. Карьера важнее, чем семья только для незначительной доли женщин. И в целом, я считаю, что это правильно. Так как на современном этапе развития Казахстана казахстанским женщинам надо как можно дольше сохранять более традиционную иерархию ценностей в отношении семьи и работы.





Аруна Мирханова – феминистка





- По статистике женщина сегодня работает и учится наравне с мужчинами и это не может не радовать. Нужно признать при этом, что до сих пор существует модель традиционной семьи, где женщина сидит дома, а мужчина работает, но сейчас от этого приходится либо отказаться (в виду экономических причин — два заработка много лучше одного), либо устаревшая патриархальная традиция действительно остается позади.

Но семейные заботы и уход за детьми по-большей части ложатся на женские плечи, даже если женщина работает и зарабатывает деньги наравне с мужчиной. Это минус, но преодолимый. Если партер адекватен, нужно распределять обязанности и рационально использовать время после работы.

Я не скажу, что здесь необходим выбор. Можно, конечно, стать трудоголиком и сгореть на работе или воспринимать себя только в пространстве семьи и ребенка (мы покушали, мы поели, мы поиграли) и не замечать, что ты отдельная часть от ребенка и семьи. Но это зависимость в любом случае. Какая сфера сильна, к той и хочется постоянно возвращаться. Но если в месте работы или отношений (семьи) будеть зиять дыра и пустота, то это не очень хорошо. Временно быть безработным или одиноким можно. А говорить, что это девиз всей жизни несколько нездорово и говорит о фрустрации и страхе человека — страх работы или отношений. Семью можно создавать и с партером. А будут ли в ней дети — это решение каждого.





Для казахстанской женщины важно понимать свои желания, она может делать любой выбор. Но для меня, как для женщины, это важные сферы и я не признаю возможность не работать и не признаю одиночество как девиз.





Маргарита Ускембаева - президент общественного фонда «Институт равных прав и равных возможностей в Казахстане»





- Многие женщины вынуждены заниматься карьерой, поскольку это источник дохода. Женщина строит карьеру для того, чтобы иметь доход. Достаточный доход, чтобы покрывать свои нужды и нужды своей семьи. Особенно это важно, когда женщина является основным кормильцем в семье. Поэтому женщины находят возможности для трудовой деятельности, они очень активны и используют весь свой потенциал. Когда есть возможность выбрать что-то одно, ответ принимается с учетом индивидуальных особенностей. Часто бываю случаи, когда женщина выбирает семью, муж теряет возможность ее обеспечивать и тогда женщина должна сама обеспечивать себя и своих детей. Было бы идеально, если в семье устанавливались равноправные отношения. На рынке труда были заняты и отец и мать, имели доход, также разделяли семейные обязанности. Это была бы гармоничная семья и дети бы в такой семье выросли всесторонне развитые и гармоничные.





Ирина Ли – молодой специалист





- В обществе складывается мнение, что казахстанская женщина - это восточная женщина, которая должна выйти замуж, не работать, хлопотать на кухне, рожать детей и ухаживать за мужем. Я считаю, что она ничего никому не должна. Я за гендерное равенство, благо что сейчас оно поддерживается на государственном уровне. Сейчас много женщин бизнесвумен, учёных, спортсменок и не только. Лично для меня важнее карьера. Так как я из многодетной семьи, есть кому продолжать род, дарить родителям внуков. Именно по этой причине я выбираю самореализацию. Если бы в семье была я одна, возможно, считала бы иначе. Я много училась, трудилась и хочу, чтобы мое имя звучало, я хочу быть полезной этому миру.





Маржан Усенова - многодетная мать





- В своё время, в середине 90-х годов, вопрос карьера или семья в моей жизни стоял не так остро, как наверное стоит сейчас перед девушками молодого поколения. После 25 лет замужества и имея пятерых детей, из них четыре дочери, я начала задумываться над этим вопросом. Чтобы я пожелала своим дочерям, вопрос трудный, думаю все таки семья, хотя понимаю, что карьера - это важно. Как говорила главная героиня фильма «Москва слезам не верит» Екатерина: «Когда всего добьешься, больше всего волком выть хочется». Природа изначально создала женщину, как продолжательницу рода, как существо доброе, не агрессивное. Карьера подразумевает железный характер, где нет места сантиментам. Менталитет казахского народа также отдает первенство мужчинам и в семье, и в карьере. Как говорил писатель Акунин: «Мужчина подобен единице, женщина - нулю. Когда живут каждый сам по себе, ему цена небольшая, ей же и вовсе никакая, но стоит им вступить в брак, и возникает новое число. Если жена хороша, она за единицей становится и ее силу десятикратно увеличивает. Если же плоха, то лезет наперед и во столько же раз мужчину ослабляет, превращая в ноль целых одну десятую».

Многие знакомые женщины создали карьеру не по своему желанию. Он были вынуждены это сделать, так как их мужчины не смогли выполнить свои мужские обязанности.

Своим дочерям я бы пожелала выбрать семью, но при этом получить высшее образование, интеллектуально развиваться и быть полезной обществу.



