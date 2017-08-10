Нацбанк РК опубликовал информацию об изменении международных резервов за июль

В июле 2017 года валовые международные резервы Национального Банка выросли на 2,9 млрд. долл. США или на 9,7% и составили 32,9 млрд. долл. США. Активы в иностранной валюте увеличились на 2,6 млрд. долл. США до 21,5 млрд. долл. США, активы в золоте - на 0,3 млрд. долл. США до 11,4 млрд. долл. США в результате роста его цены на 1,9%. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБРК.

Активы Национального фонда за июль 2017 года снизились на 4,3 млрд. долл. США или на 6,9% до 57,9 млрд. долл. США.

Изменение объемов международных резервов Национального Банка и активов Национального фонда произошло преимущественно в результате реализации сделки между АО «Народный сберегательный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк». В частности, снижение активов Национального Фонда связано с выделением целевого трансферта в республиканский бюджет для осуществления указанной сделки, в то время как увеличение международных резервов Национального Банка - с соответствующей конвертацией данного объема из иностранной валюты в тенге (покупкой иностранной валюты).

Кроме того, изменение активов Национального Фонда обусловлено конвертацией иностранной валюты на валютном рынке для выделения гарантированного и целевого трансфертов. На динамику международных резервов Национального Банка влияние также оказали поступление валюты на счета Правительства в Национальном Банке, увеличение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте, операции по пополнению активов Национального фонда, обслуживанию внешнего долга Правительства, а также завершению части операций валютно-процентный своп с банками.

В целом, международные резервы страны, включая активы Национального фонда в иностранной валюте, составили 90,7 млрд. долл. США.